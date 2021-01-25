Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

ELAZIĞ

Elâzığ'da yaşanan ve Malatya'yı da etkileyen 6,8'lik depremin üzerinden bir yıl geçti. TOKİ öncülüğünde başlatılan 26 bin konut seferberliğinde de önemli mesafe alındı. Bugüne kadar 2.500 konutta yerleşim başlamıştı. Elâzığ'da bugün de 5.500 konutun teslimi gerçekleştirilecek. 12 bin konutun hazirana kadar teslimi planlanıyor. Malatya'da ise bugüne kadar 6.300 konutun ihalesi yapıldı. Burada da 1.200'e yakın ev tamamlandı. Geriye kalanlar da yaza kadar bitirilecek.

ÖDEME 2 YIL SONRA

İki şehirde yapılacak konutların yatırım değeri yaklaşık 7 milyar TL'yi buluyor. Hak sahipleri ise yeni dairelerin sadece yüzde 60'ının parasını ödeyecek. Daireler iki yılı ödemesiz, 18 yıl vadeyle, faizsiz şekilde yapılıyor. Taksitler ise bölgesine göre 2+1'lerde aylık 600, 3+1'lerde 700 TL'den başlıyor. Bazı hak sahiplerinin ise evlerini şimdiden 1.800 TL'ye kiraya verdiği öğrenildi. Elâzığ'daki deprem konutlarının 13 bini rezerv alanlarda, geri kalanları yıkılan konutların yerinde yapılıyor.

4.764 BİNA YIKILDI

Elâzığ'da yapımı süren konutlarda incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "8 bin konut teslim ederek verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşayacağız. Aradan geçen bir yıl içerisinde gece gündüz çalıştık. Hasar tespit çalışmaları kapsamında toplam 77 bin binayı inceledik. 4.764 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Buradaki dönüşüm hamlemiz; Elâzığ tarihinin en büyük, en kapsamlı, en hızlı deprem dönüşümüdür. Yaklaşık 100 bin Elâzığlı kardeşimizin, çocuklarımızın hayatını ilgilendiren bir dönüşüm hamlesi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

MALATYA DA DEVAM

Tamamen yerli kaynakları kullanarak, ihtiyaç duyulan malzemeleri de büyük oranda bölge esnafından temin ederek 26 bin yeni yuvayı inşa ettiklerini vurgulayan Bakan Kurum, şöyle devam etti: Elâzığ’ımızda TOKİ eliyle, 136 derslikli 8 okul da inşa ediyoruz. Yine, Malatyalı kardeşlerimiz için yaptığımız 100’ü köy evi olmak üzere 1.195 konutumuzu da teslim ettik. Projelerimizi vatandaşlarımızın istekleri, talepleri, rızaları doğrultusunda yürütüyoruz. Kısa süre önce Elâzığ'da yaşanan 5,3 büyüklüğündeki depremden sonra orta hasardan ağır hasara geçen 3.800 bağımsız bölüm daha tespit ettik. Bu konutlar için de gereken çalışmalar en kısa sürede yapılacak.

ANAHTARLAR ERDOĞAN'DAN

Elâzığ'da bitirilen konutların resmî teslimi için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bugün tören düzenlenecek. Bakan Kurum da, önceden konutlara yerleşen aileleri evinde ziyaret etti. Kışın soğuğunun hissedildiği Elâzığ'da evlerine yerleşen depremzedeler, çok mutlu olduklarını söyledi. İki ay önce 3+1 dairelerini aldıklarını ifade eden depremzede Şahin Ailesi, yeniden sıcak yuvaya kavuşmanın sevincini yaşıyor. Aile "Çocuklarımızla gayet iyi durumdayız" dedi. Bazı hak sahipleri ise ödeme planlarını dahi bilmediklerini ifade etti.