Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu dönemde banka dışı kombine gelirlerde yüzde 17 büyüme görülürken, 2019 yıl sonu itibarıyla 56 milyar 370 milyon TL olan banka dışı gelirler, 2020 yıl sonu itibarıyla 65 milyar 980 milyon TL’ye yükseldi. 2020 yılında Topluluğun kombine satışları ise, bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 104 milyar TL oldu.

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper “Pandeminin ekonomik aktivite üzerindeki kısıtlayıcı şartlarına rağmen; güçlü nakit pozisyonumuz, sağlam mali yapımız ve düşen borçluluk oranlarımız sayesinde finansal açıdan çok başarılı bir dönemi geride bıraktık” dedi. Önümüzdeki beş yıllık döneme ilişkin Topluluk hedeflerini paylaşan Alper, Sabancı Topluluğu’nun 100’üncü kuruluş yılı olan 2025 yılı itibarıyla iki kat büyümeyi hedeflediklerine dikkat çekti. Alper “Orta vadede satış büyümesini tüketici enflasyonunun 8 puan üzerinde, FAVÖK’te ise yine tüketici enflasyonunun 10 puan üzerinde büyüme hedefliyoruz” diye konuştu. Bir diğer hedefin ‘yeni ekonomi’ olarak adlandırılan, yenilenebilir enerji, dijital ve yeni malzeme teknolojileri alanında iki kat büyümek olduğunu belirten Alper, şöyle konuştu: Hâlihazırda yeni ekonomiden gelen işlerin payı yüzde 6’ya ulaşmış durumda. Yeni ekonominin Sabancı Topluluğu banka dışı gelirlerindeki yüzde 6 olan payını 2025 sonunda yüzde 13’e yükseltmeyi hedefliyoruz.