Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Normalleşme süreci için mart ayında ilk adımlar atılıyor. Bu süreçte turizm sektörüne destek olmak için harekete geçen Halkbank, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi seyahat acentelerine, ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere altı ay anapara ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadelendirilebilecek 100 bin TL’ye kadar finansman desteği sağlayacak. Halkbank ve TÜRSAB arasında imzalanan “TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentalarına Destek Paketi” protokol töreninde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kısa bir süre önce Ankara Ticaret Odası (ATO) Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi üyesi işletmelere yönelik bir destek paketi açıkladıklarını ifade ederek “Şimdi de turizmde destek olacağız. Protokol uyarınca bir üst limit oluşturmuştuk, bunu daha önce 75 bin TL üst limit olabilir düşüncesindeydik ama TÜRSAB Başkanı’mız Firuz Bey ve Sayın Ticaret Odası Başkanı’mızla yaptığımız değerlendirmede prensip olarak 100 bin TL üst limit olarak uygulama kararı aldık. Paket kapsamında TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin ihtiyaç ve taleplerine göre altı ay ana para ödemesiz, 36 aya varan vadeli nakit işletme kredisi, bizim ticari markamız olan Paraf Kobi Kart, teminat mektubu ve ticari kredili mevduat hesabı taleplerine yanıt vermiş olacağız. Destek paketinden 10 bine yakın seyahat acentemizin faydalanabileceğini öngörmekteyiz” dedi.

EN ÇOK ZARAR GÖREN SEKTÖRÜZ

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da salgından en fazla zarar gören sektörün turizm ve acenteler olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti: Yaşanan bu soruna bir nebze çözüm bulmak için gerçekleştirdiğimiz temaslar neticesinde Halkbank, yaptığımız çağrıya cevap verdi. ‘Turizme Güven Kredi Paketi’ sektörümüzün yeniden hareketlenmesi, toparlanması ve yükselişi için büyük bir katkı sağlayacaktır. Turizmdeki hedeflerimize ulaşmak için seyahat acentelerinin önünün açılması, pazarlama alanında katkı verilmesi ve her şeyden öte moral desteğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bugün atılan imzalar, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomisine, turizmin Türkiye için önemine ve seyahat acentelerinin bu ülkenin geleceğine sağlayacağı katkıya da güveni gösteriyor.

PAKETTE NELER VAR?

Ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere altı ay anapara ödemesiz dönemli 36 aya kadar vadelendirilebilecek 95 bin TL’ye kadar nakit işletme kredisi.

Asgari 5 bin TL limitli Paraf KOBİ Kredi Kartı tahsis edilecek. Firma ihtiyaç ve talebine göre Paraf KOBİ Kart limiti 100 bin TL’ye kadar çıkarılabilecek.

İşletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 bin TL’ye kadar limitli Ticari Kredili Mevduat Hesabı (Dost Hesap) sağlanacak.

Azami 95 bin TL limitli ve azami bir yıl vadeli TL Teminat Mektubu düzenlenmesi imkânı sunulacak.

Paketten yararlanan acentelere, Halkbank dijital kanallarından ücretsiz EFT/Havale imkânı sağlanacak.