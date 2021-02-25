Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre kitap basım ihalesi düzenlecek.

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