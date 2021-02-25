Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre kitap basım ihalesi düzenlecek.
Kitap basım hizmeti alınacak
25.02.2021 - 07:29 | Son Güncelleme: 25.02.2021 - 07:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kitap basım ihalesi düzenlenecek.
Etiketler : kitap basım hizmeti,
770253 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/770253.aspx
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