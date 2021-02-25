Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 10

İzmir: Az bulutlu 16

Adana: Az bulutlu 21

Antalya: Az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 1

Diyarbakır: Az bulutlu 15