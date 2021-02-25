Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 11
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 10
İzmir: Az bulutlu 16
Adana: Az bulutlu 21
Antalya: Az bulutlu 22
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 1
Diyarbakır: Az bulutlu 15