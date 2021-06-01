Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın dondurulmuş deniz ürünlerinde pazar lideri G. Kallimanis’in devri için tarafların anlaşmaya imza attığını açıklayan Dardanel, satın almayla ihracat gücünü daha da artıracak.

Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, satın almanın tamamlanmasının ardından Kallimanis tesislerinin tam kapasite üretime geçeceğini vurgulayarak, “Kallimanis Kuzey Avrupa, Akdeniz ve Balkanlar’a önemli bir ihracat potansiyeline sahip. Üretim kapasitesinin yanı sıra ihracat coğrafyasını da büyütmeyi hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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