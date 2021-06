Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal İstanbul'un üzerinden geçecek ve temeli haziranın son haftasında atılacak ilk köprüye ilişkin detaylar belli oldu. Bu doğrultuda Kuzey Marmara Otoyolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dâhil) Projesinin devamı niteliğinde, Sazlıdere geçişini sağlayan gergin ve eğik askılı köprü imalatı yapılacak. Başakşehir-Bahçeşehir-Nakkaş güzergâhındaki iş kapsamında; köprünün ana açıklığı 440 metre olacak. Yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluk 1.618 metreyi bulacak. 2x4 şeritli tasarlanacak köprünün platform genişliği 46 metre olacak.

TOPLAM 6 KÖPRÜ

"Diamond" geometrisi ile tasarlanan köprü kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak. Kuleler, iki adet betonarme ayakla teşkil edilecek. Bu ayaklar, tabliye seviyesinde ve tepede, enine kirişler vasıtasıyla birbirlerine bağlanacak. Kanal İstanbul Projesi kapsamında 6 köprü inşa edilecek. Projenin yaklaşık maliyeti 15 milyar dolar olarak hesaplanırken, proje kapsamında yapılacak 6 köprünün maliyeti ise 1,4 milyar doları bulacak. Çevresine iki şehrin inşa edileceği kanalın yapımı sırasında 500 bin kişiye istihdam sağlanacak. Yaklaşık 200'e yakın bilim insanıyla hazırlanan ve en az 5 yıl sürmesi beklenen projede, yeşil alanlar zarar görmeyecek.

EN SORUNSUZ ROTA

Geçen mart ayında "The Ever Given" isimli geminin Süveyş Kanalı'nda karaya oturmasının ardından deniz ticaretindeki alternatif yollar gündeme gelmiş, Çin'i, Avrupa ve Orta Doğu'ya bağlayacak en sorunsuz rota olarak Türkiye öne çıkmıştı. Bir konteyner Türkiye üzerinden 7 bin kilometre yol alarak 15 günde, Rusya Kuzey Ticaret Yolu üzerinden 10 bin kilometre mesafe katederek 15-20 günde, Süveyş Kanalı üzerinden ise 20 bin kilometre seyrederek 45-60 günde Avrupa'ya ulaşıyor.

Kanal İstanbul’a yatırım kuyruğu Türkiye'de hayata geçirilen mega projeler için yarışan yabancı yatırımcılar, Kanal İstanbul için daha istekli. Muhalefetin projeleri hedef alan tutumuna rağmen Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından ilgi var.

Kanal İstanbul'un tarihi 26 Haziran Kanal İstanbul projesinde ilk kazmanın vurulacağı tarih belli oldu.