Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, projenin ön çalışmasının tamamlandığını belirterek “Şu anda bilimsel çalışması yapılıyor. Anadolu köy köy, kent kent taranıyor. Aşağı yukarı 300’e yakın çeşit bulunuyor. Hepsinin hikâyesi var. Anadolu’da hikâyeler yazılmış o peynirlere. Tespit ettiriyoruz” dedi. Konunun ekonomik yönüne de dikkat çeken Erdurmuş “Türk peynirlerini, 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşan ithal peynirler seviyesine ulaştırma noktasında çalışmamız başladı. 2022’de sonuçlarını alacağız” diye konuştu.

BÜYÜKBAŞTA YÜZDE 83 ARTIŞ

Erdurmuş, Türkiye’nin hayvan varlığı ve gıda üretimine ilişkin de şu bilgileri verdi: Türkiye büyükbaş varlığında özellikle son 20 yılda ciddi bir mesafe aldı. 2002 kıyaslamasına baktığımızda büyükbaş varlığımız yüzde 83 oranında arttı, yaklaşık 18,1 milyon büyükbaş varlığımız var. Keza, küçükbaş varlığımız 32 milyonlardan 2020 sonu itibarıyla 54,1 milyonluk bir popülasyona yaklaştı. Gerek hayvan varlığı artışımız gerekse de ıslah çalışmaları sonunda süt üretimimiz bahsi geçen sürede yüzde 173’lük bir artışla 23 milyon tonluk bir rakama ulaştı. Aynı süreçte kırmızı et üretimimiz 1,2 milyon ton hacme ulaştı. Bu süreçte bal üretimimiz yüzde 40 artışla 104 bin ton, kovan varlığımız yaklaşık yüzde 100 artışla 8,2 milyon kovan. Yine ülkemiz için önemli sektörlerden birisi kanatlı sektöründe popülasyon olarak yüzde 53 artış, et üretiminde yüzde 207’lik bir artış söz konusu. Yine yumurta üretimimiz de bu süre içerisinde yüzde 71’lik bir artış kaydetti.

AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ

Türkiye’nin hayvan varlığı açısından Avrupa’da birinci olduğunu ifade eden Erdurmuş, 2002’den bu yana dünyada 1,5 milyar olan büyükbaş hayvan varlığının yüzde 13 artışla 1,7 milyara ulaştığını bildirdi.

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