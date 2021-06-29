Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş

Salgının etkilerini en aza indirmek amacıyla başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği, yarın sona eriyor. Yeni bir karar alınmazsa, daha önce yedi defa uzatılan Kısa Çalışma Ödeneğinin yanı sıra Nakdi Ücret Desteği, normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverenlere verilen 1.341 lira 56 kuruşluk prim desteği ve işten çıkarma yasağı da 30 Haziran’da sona erecek ve iş hayatında normale dönüş başlayacak.

İSTİHDAMIN KORUNMASI İÇİN YENİ DESTEKLER

Kısa Çalışma Ödeneği sonrası istihdamın nasıl etkileneceği tartışılırken, işverenlerin önünde istihdamın korunması için bazı destekler bulunuyor. Hâlihazırda İlave İstihdam Teşviki ile kadın, genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi olanların teşvikine ilişkin süre 2022 sonuna kadar devam ediyor. İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 9 bin 540 TL’ye kadar olan prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri bin 341 lira 56 kuruş ila 3 bin 577 lira 50 kuruş tutarındaki tüm primler ile 214 lira 97 kuruşluk damga ve gelir vergisi karşılanıyor. Böylece, toplamda bin 556 lira 53 kuruş ila 3 bin 792 lira 47 kuruş arasında bir destek sağlanmış oluyor. Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerine ise damga ve gelir vergisi dâhil toplamda bin 556 lira 53 kuruş destek sunuluyor.

Bir diğer destek başlığını ise kadın, genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi olanların teşviki oluşturuyor. Bu kapsamda, işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerinin prime esas kazanç üst sınırına kadarki 733 lira 37 kuruş ila 5 bin 500 lira 41 kuruş arasında değişebilen sosyal güvenlik primi işveren payları, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor.

5 İSTİHDAMA 500 BİN TL KREDİ

Ayrıca, istihdamın sekteye uğramaması için temmuzda yeni bir destek daha devreye girecek. Mikro ve küçük ölçekli firmalardan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle 100 bin TL’lik krediye erişim imkânı sağlanacak. Buna göre, ilave 5 istihdam için 500 bin TL’ye kadar kredi limiti tanımlanacak. Kredi iki yıl vadeli ve ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak. İstihdam taahhüdünü yerine getiren firmanın, istihdama kattığı her bir kişi için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri, firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek. Böylece ilave istihdam oluşturan firmalar, düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkânına kavuşacak. Nakdi Ücret Desteğinden faydalanıp, çalışanını tekrar istihdama dâhil eden işverenler de şartları taşımaları durumunda İlave İstihdama Finansman Desteğine dâhil edilecek.

TOPLAM 55 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Geçen yılın nisan ayından bu yana işletmeler kısa çalışma ödeneğinden yararlanırken, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar da nakdî ücret desteği aldı. Bu çerçevede, şimdiye kadar Kısa Çalışma Ödeneği ile 3,8 milyon çalışana 33,2 milyar lira ödenirken, 2,8 milyon kişiye de 11,4 milyar lira nakdî ücret desteği verildi. Diğer destek ve ödeneklerle hesaplandığında ise destek tutarı 55 milyar lirayı bulurken, ödemelerden toplam 9,5 milyon kişi istifade etti.

'Nitelikli Eleman Desteği' sayesinde 100 bin istihdam Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen “Nitelikli Eleman Desteği” meyvelerini verdi.

İstihdam sağlayana finansman geliyor Teşvikten 50'nin altında işçi çalıştıran işverenler yararlanacak. İşletmeler, 1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022 tarihleri arasında uygun şartlı krediden faydalanabilecek