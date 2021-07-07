Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul sektörü yabancıya konut satışında çıtayı yükseltti. Geçtiğimiz yıl yabancıya 6 milyar dolarlık satış yapan gayrimenkul sektörü 2025’te 20 milyar dolarlık satış bekliyor. Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneğinin (GİGDER) 1. Olağan Genel Kurul toplantısında “Gayrimenkul İhracatı 2025 Stratejik Eylem Planı”nın tanıtımı da yapıldı. Genel Kurul’da konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet İhsan Erdem, mütekabiliyet yasası ve vatandaşlık hakkı ile yabancıya gayrimenkul satışının ivme kazandığına dikkat çekerek “2003’ten bu yana toplamda 225 milyar dolar düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım çektik. Bunun 57 milyar dolarlık kısmını gayrimenkul yatırımları oluşturdu” dedi.

HEDEF YILLIK 20 MİLYAR DOLAR

GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal da eylem planı ile 2020’de 6 milyar dolar olarak gerçekleşen yabancıya mülk satış gelirini yıllık 20 milyar dolara taşıyacaklarını söyledi. Akbal, salgına rağmen Türkiye’den konut talebinin bu yıl da artmaya devam ettiğini vurgulayarak “Ocak-mayıs döneminde yabancıya satış yüzde 25’i arttı. Bu artış daha yüksek hedeflere ulaşma konusunda bizi cesaretlendirdi. Aşılanma, uçuş trafiğinin ve turizmdeki performansın kademeli olarak yükselmesi ile uluslararası gayrimenkul satışlarında bu yıl 50 bin adedin üzerine çıkarak yeni bir rekoru görmemiz uzak gözükmüyor” diye konuştu. Akbal, 2025’te uluslararası gayrimenkulde 20 milyar dolarlık satış hedefine ulaşmak için eylem planlarını 4 ana başlık altında kurguladıklarını ifade ederek, şöyle sıraladı: ‘Gayrimenkul ihracatı’, ‘etkili tanıtım’, ‘gayrimenkul alım süreçlerinin hızlandırılması’ ve ‘güven sağlayan hukuki hakların temini’.

YURT DIŞINDA TAPU SATACAK

Akbal, eylem planı kapsamında İran ve Irak gibi güçlü oldukları pazarlarda etkinliklerini artıracaklarını, Hong Kong, Singapur ve Hindistan gibi Türkiye ile ilgili henüz farkındalığı olmayan önemli pazarlarda da iletişim çalışmaları başlatacaklarını vurguladı. Türkiye Ticaret Merkezleri ile iş birliğine giderek, TİM’in Dubai, Londra ve Newyork’ta bulunan ticaret merkezlerinde tanıtım ofisi kiralanmasını amaçladıklarını dile getiren Akbal, şunları kaydetti: Bu ofislerde ilgili pazarlara hitap eden Türk firmalarımızın tanıtım ve sıcak satış yapabileceği, hukuk müşavirliği ve tapu hizmetleri ile desteklendiği bir sistem kurmayı hayal ediyoruz. Yabancı yatırımcıların problemlerini daha henüz mahkeme sürecine taşımadan çözmek için Uyuşmazlık Çözüm Merkezi kurmayı istiyoruz. Bu sayede sorunları yüzde 70 azaltmayı hedefliyoruz.

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