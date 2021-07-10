Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un yeni iş ve çekim merkezi olarak konumlanan ilçesi Başakşehir’de yükselecek V Mall İstanbul Alışveriş Merkezinin kiralaması, konsept planlaması ve yönetimi ECE Türkiye tarafından yapılacak.

İsra Holding ile ECE Türkiye, İsra Holding tarafından İstanbul - Başakşehir’de hayata geçirilen “V Mall İstanbul” Alışveriş Merkezinin yönetimi için anlaşmaya vardı. İstanbul’da gerçekleştirilen imza törenine İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve CFO’su Nuri Şapkacı, ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve COO’su Semet Yolaç Canlıel ile diğer kurum yetkilileri katıldı.

Başakşehir - Kayaşehir şehir meydanının merkezinde yeni nesil dijital AVM konseptinde geliştiren 1,2 milyar TL yatırım hacmine sahip V Mall İstanbul’da hafriyat çalışmaları hızla devam ederken, 40 bin metrekare kiralanabilir alanda faaliyet gösterecek olan projenin 2023 yılının son çeyreğinde açılması planlanıyor.

Bölgede, alışveriş merkezinin yakın çevresinde yaşayan 600 bin kişilik nüfusun yanı sıra kamu ve özel sektör tarafından geliştirilen projelerin faaliyete geçmesi ile birlikte insan sirkülasyonunun bir milyon kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Hızla gelişen bu bölgenin odak noktasında yer alan V Mall İstanbul, yakınından geçen M3 Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ve Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlantıları ile güçlü bir ulaşım ağına sahip. Proje, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, kamu kuruluşları, millet bahçesi, konut, ofis ve eğitim kompleksleri ile İstanbul Havalimanı’na yakın mesafede yer alıyor.

TAVLI “BAŞAKŞEHİR’İN YENİ NESİL DİJİTAL ALIŞVERİŞ MERKEZİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

İmza töreninde konuşan İSRA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdürrahim Tavlı, “Başakşehir’de yeni bir kent meydanı haline gelecek V Mall İstanbul Alışveriş Merkezi projemizi ECE Türkiye’ye emanet ediyoruz. Alanında Avrupa’da sektör lideri olan ECE’nin projemizin kiralaması, konsept planlaması ve uzun dönemli yönetiminde tecrübesi, yüksek kaliteli hizmet anlayışı, trendleri belirleyen yenilikçi yapısıyla önemli bir katma değer oluşturacağına güvenimiz sonsuz. Potansiyeline yürekten inandığımız projenin yatırımına karar verirken en iyi gruplarla çalışıp bulunduğumuz bölgeye de değer katmayı hedefledik. ECE Türkiye ile birlikte adım attığımız bu yolda bulunduğumuz bölgenin yeni nesil dijital alışveriş merkezini hayata geçireceğiz. En güncel dijital teknolojilerle donatılacak olan V Mall İstanbul’da ziyaretçilerimize online ve offline’ın entegre olduğu bir yapıda hizmet sunacağız. Alışveriş merkezimizin faaliyete geçmesi ile birlikte yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanacak” dedi.

“PERAKENDE SEKTÖRÜNE GÜVENİYORUZ”

V Mall İstanbul ile Başakşehir’in hızla gelişen dinamik yapısına entegre olacak yeni nesil bir kent merkezi oluşturmayı hedeflediklerini belirten ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve CFO’su Nuri Şapkacı, şunları söyledi: “Mükemmel bir konuma sahip bu önemli projenin yatırımını yapan İSRA Holding’e grubumuza olan güveni için teşekkür ediyoruz. AVM sektörünü de güçlü şekilde etkileyen bu zor zamanlarda imzası atılan iş birliği, aslında her iki grubun da perakende sektörüne olan güveninin bir göstergesi. V Mall İstanbul, Türkiye’nin en çok yatırım alan ve en fazla değer kazanan bölgelerinin başında gelen Başakşehir’de perakende, yeme-içme, eğlence ve misafirperverliği benzersiz şekilde bir araya getirecek.

“İSTANBUL’UN KALP ATIŞLARI V MALL’DA DUYULACAK”

ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve COO’su Semet Yolaç Canlıel ise şöyle konuştu: “ECE Grubu olarak tüm bilgi birikimimizi bu projeye aktaracak ve gerek kiralama aşamasında gerekse yönetimde en yeni ve modern konseptlere yer vereceğiz. Çok kanallı perakendeciliğin git gide daha fazla önem kazandığı günümüzde, V Mall İstanbul Alışveriş Merkezi‘nde mimari konsept başta olmak üzere teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan ve görsellikten faydalanılacak. Yatırımcımız İSRA Holding’in ve ECE Türkiye’nin ortak vizyonu ile V Mall İstanbul, dijital dünya ve gelecekle bütünleşecek. Burayı yeni İstanbul’un kalp atışlarının duyulacağı, ilham verici ve yaşayan bir kompleks olarak konumlandırıyoruz.”