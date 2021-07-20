Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR | SAKARYA

Karadeniz’in yaylalarını ‘Yeşil Yol’ projesi ile birleştiren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce bu defa çok konuşulacak bir projeye imza attı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Ocak ayından bu yana çalışmalarını sürdürdüğü “Sakarya Botanik Cennet Vadisi” projesinde sona gelindi. Kaynarca’dan başlayıp Karasu ve Kocaali ilçelerinden geçen Melen isale hattı üzerinde atıl durumdaki 64 km’lik alandaki proje dünyanın en büyük organik ve aromatik yolu olma özelliği taşıyor. Vadi boyunca 2 milyona yakın bitkinin dikim aşamasında bizzat bulunan Başkan Ekrem Yüce, projenin kendine has özellikleriyle hem dünyada bir örnek teşkil ettiğini hem de ülkenin tarımsal ihracatına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

ALMAN İÇECEK DEVİ İLE 10 YILLIK ANLAŞMA

İlk etapta 20 km’lik alanda ekim yaptıklarını ifade eden Yüce, toplam 3 bin dekar alanda lavantadan kekiğe, ada çayından naneye kadar 20 farklı ürün yetiştirdiklerini söyledi. Önümüzdeki yıldan itibaren organik sertifika ile üretim yapacaklarını dile getiren Yüce, Sakarya Botanik Cennet Vadisi fikrinin ilk ortaya çıkış ve gelişim hikâyesini şöyle anlattı: Belediye başkanı olarak göreve başladığım ilk gün Melen’deki barajı gezdim. Barajın isale hattının yaklaşık 70 km’lik bir alanda uzandığını gördüm. Buradaki arazinin bir kısmının tarım amaçlı kullanılmasına rağmen önemli bir bölümünün atıl kaldığını tespit ettik. Biz de isale hattının yaklaşık dörtte üçüne tekabül eden 3000 dekarlık alanını değerlendirmeye karar verdik. Bu süreç sonunda bölgeyi botanik vadisine dönüştürmek için yola çıktık. Tarımsal alanda çok ciddi bir proje olan Sakarya Botanik Cennet Vadisi’nde yetiştirilecek bitkilerin kullanımını için dünyada bu alanda önemli çalışmalar gerçekleştiren Alman içecek şirketi Martin Bauer Bitki Meyve Çayları Üretim AŞ ile protokol imzaladık. Burada üretilen bitkilerin kullanımı ile yerli ve milli üretime olan katkı artacak, ülkemize ihracat anlamında da çok önemli bir getiri sağlanacak.”

Vadide yer alan bu bitkilerin dikimini ve üretimini Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını belirten Yüce, Martin Bauer’in 10 yıl süreyle burada üretilen bitkileri satın alacağı bilgisini verdi. Başkan Yüce, bu projeden yakın zamanda elde edilecek 1-2 milyon avroluk ihracat getirisinin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını, aynı zamanda aromatik tarım ürünü ihracatına örnek model olacağını vurguladı.

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KOKAN VADİSİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fidancılık ve Peyzaj AŞ ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle Sakarya Botanik Vadisi’nde dikilen bitkiler arasında 583 bin 423 lavanta, 207 bin 205 adaçayı, 683 bin 613 biberiye, 302 bin 630 kekik, 5 bin 443 ıhlamur, 32 bin 535 akasya, 45 bin 946 defne, 60 bin kuşburnu ve 10 bin gül bulunuyor. Uygun mevsimlerde bunlara yeni türler eklenerek çeşitlilik sağlanıyor.

ORMAN İÇİNDE ÇİÇEK BALI ÜRETİYOR

Vadideki çiçek polenlerinden aromatik bal da elde ediliyor. Tıbbi ve aromatik bitki bahçesi içine yerleştirilen arı kovanları sayesinde lavanta, kekik ve ıhlamur gibi özel balların yanı sıra karışık çiçek balları da üretiliyor. Buradaki arılarsa bitkiler arasında tozlaşmaya yardımcı olarak verimliliği artırıyor. Vadi bünyesindeki Apiterapi Uygulama Merkezi’nde de bal, polen, propolis, arı sütü ve arı zehri gibi tedavi amaçlı sağlıklı besinler üretiliyor.

BİSİKLET YOLLARI VE IHLAMURLAR ALTINDA BİR KENT

Ekrem Yüce’nin Sakarya Botanik Vadisi’ndeki bir diğer hedefi ise kentteki “Ekoturizm’e” bir adım daha ileri taşımak. Sakarya, hâlihazırda dünyaca tanınan bir bisiklet şehri. Kentte her yıl Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası düzenleniyor ve pek çok uluslararası bisikletçi yarışıyor. Ayrıca şehir içinde bulunan toplamda 88 km uzunluğundaki bisiklet yollarında, her gün binlerce Sakaryalıyı bisiklet kullanırken görebilirsiniz. Kendisi de sıklıkla bisiklete ve ata binen Başkan Yüce, vadi içinde 64 km boyunca gidiş-geliş iki sıra bisiklet parkuru ve yürüyüş yoluna ayrı bir önem veriyor. Bu parkur üzerinde ister bisikletle ister yürüyerek sağlık için faydalı etkinlikler yapılırken aynı anda vadinin güzelliklerinin tadı doyasıya yaşanabilir. Yüce’nin projeleri bununla sınırlı değil. Bütün bir kenti ıhlamur ağaçlarıyla donatacak. Düşünsenize, Sakarya’ya geliyorsunuz ve tüm kent ıhlamur kokuyor. Darısı bütün şehirlerin başına… Bu arada Yüce’nin iki yeni sürprizi daha var. Bitkiler ve hayvanlar için rehabilitasyon merkezi. Artık evcil hayvanlarınız ve evdeki bitkilerinizin de bir doktoru olacak...

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