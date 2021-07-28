Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgın nedeniyle 2020’yi büyük kayıpla kapatan turizm sektöründe iyimserlik hâkim ancak salgınla birlikte tarihî bir çöküş yaşayan sektörün eskiye dönüşü zaman alacak. Türkiye’nin turizmde 2020’nin ilk çeyreğinden sonra yaşadığı kayıp 22 milyar doları aştı. KPMG Türkiye’nin hazırladığı Sektörel Bakış serisinin Turizm raporuna göre, geç başlayan yaz sezonu kasım ayına kadar uzayacak. Türkiye’ye yıl sonuna kadar Rusya’dan 4-4,5 milyon, Almanya’dan 3 milyon turist gelmesi bekleniyor. Salgın sonrası dünyada, tüketici davranışlarının da etkisiyle sektörde yeni akımlar doğacak. Yerel turizm güçlenecek, artan hijyen beklentileri ise tüketicilerin hava yollarından otellere kadar yeni uygulamalarla tanışmasını sağlayacak. KPMG Türkiye Turizm Sektör Lideri Mert Öner, sektörde umudun yaz sezonunda olduğunu belirterek “İlk senaryo temmuzda bir toparlanmaya işaret ediyor ve 2021'de uluslararası yolcu sayısında 2020'ye kıyasla yüzde 40'lık bir artış bekleniyor. İkinci senaryo ise toparlanmanın eylül ayında olacağını varsayarak 2019'a göre yüzde 75'lik bir düşüşe rağmen 2020'ye göre yüzde 10'luk artış öngörüyor. Uzmanların yarısına yakını salgın öncesi döneme erişmek için 2024 yılını beklemek gerektiğini ifade ediyor” dedi.

YEREL TURİZM DESTEKLENMELİ

Salgın sürecinde yaşanan değişimlerin insanların uluslararası seyahat iştahını ciddi oranda azaltma potansiyeli taşıdığını belirten Öner, şunları kaydetti: Bu kötü görünüm turizm ekonomilerinin yerel taleple desteklenmesi sayesinde dengelenebilir. Hava yolu taşımacılığı devlerinden yerel pansiyonlara kadar sektörde var olan tüm şirketlerin nakit akışlarının çok sert bir stres testine maruz kaldığı bu dönemde desteklerin devam etmesi büyük önem arz ediyor. Salgın sonrası dünyada, turizm sektöründe yeni akımlar güçlenecek. Yerel turizmin güçlenmesi bunların başında geliyor. Artan hijyen beklentileri ise hava yollarından otellere kadar en geniş yelpazede yeni uygulamalarla tanışmamızı sağlayacak.

Sağlık turizminde odağımız Avrupa Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, 2019’da 3 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaşan sağlık sektörünün, koronavirüs salgını döneminde doğal kayıplar yaşadığını ifade ederek, 2019’da 1,4 milyon sağlık turistinin ülkeye geldiğini, geçen yıl ise sektörde yüzde 60’lara varan düşüş yaşandığını söyledi.

Turizmde 2019 rakamlarını geçtik Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır “Güvenli Turizm Sertifika Programı ile iç pazarda, en iyi yılımız olan 2019’un rakamlarının da üzerine çıkıldı. Dış pazarda da 50’den fazla ülkeden misafir ağırladık. Turizmdeki hareketlilik, ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak” dedi.