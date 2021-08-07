Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

Türkiye’de depremlere karşı alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Deprem Komisyonu, riskli yapıların dönüşümünün hızlandırılması için ‘yapı envanteri çıkarılması’ önerisinde bulunuldu. Komisyonun hazırladığı raporda, “Yapı envanterinin kamu kurumlarının eş güdümlü çalışmalarıyla ivedilikle çıkarılması gerekmektedir. Riskli yapıların tespit edilmesi için hızlı tarama metodu geliştirilmeli ve bu yöntem yapıların önceliklendirilmesinde kullanılmalı. Yapılar üç farklı (riskli yapı, incelenmesi gereken yapı, risksiz yapı) sınıfta gruplandırılmalıdır. Yapılan detaylı analiz sonucunda riskli yapı sayısının yüzde 65’i aşması halinde, o alan ‘deprem açısından riskli alan’ olarak ilan edilmelidir” denildi.

İSTANBUL’A ÖNCELİK VERİLSİN

* Önceliklendirme çalışmalarına, başta İstanbul olmak üzere deprem riskinin yüksek olduğu, nüfusun ve sanayi kuruluşlarının yoğun bulunduğu illerden başlanmalıdır.

* Hatalı arsa paylarının düzeltilmesi için kat malikleri tarafından açılmış veya açılacak olan davaların hızlı ve öncelikli olarak sonuçlanması için yasal düzenleme yapılmalı.

* Rayiç bedel tespitinde, sadece arsa payı dikkate alınmamalı. Satış ya da kamulaştırma işlemlerinde değerleme uzmanlarının belirleyeceği bedel üzerinden işlem yapılmalı.

MÜLKİYET HAKKI FIRSATI

* Kentsel dönüşüm alanlarındaki vatandaşlara, mülkiyet haklarını kazanmaları için bir fırsat verilmeli.

* Toplu olarak dönüşüm talep eden hak sahiplerine aynı etap veya yapıdan konut verilerek, vatandaşların komşuluk ilişkilerinin devam etmesi sağlanmalı.

GELİR GETİRİCİ PROJELER

* Dar gelirli konut sahiplerinin, bölgelerinde uygulanacak kentsel dönüşüm sonucunda yeni konutlarda yaşamalarına destek olabilecek ve binaların ortak giderlerini karşılamaya yönelik sürdürülebilir gelir getirici mesken, iş yeri ve benzeri unsurlar projelere eklenmeli.

KREDİYİ ÖDEYEMEYENE DESTEK

* Kentsel dönüşüm uygulamalarında, kamulaştırma bedellerinin muhataplarına peşin olarak ödenmesi sağlanmalıdır.

* Depreme karşı dayanıklı hâle getirilmek üzere yeniden inşa edilecek konutlara devletin sağlayacağı krediyi geri ödeyemeyenlerin konutları oluşturulacak deprem fonundan kaynak sağlanarak kamu tarafından yenilenmeli, hak sahiplerine ömür boyu ücretsiz kullanım hakkı tanınmalı.

Bizimkisi kentsel değil arkeolojik dönüşüm “Frigya’nın kalbi Ayazini’ni dünyaya tanıtma adına bir hayal kurduk. Evlerin restorasyonu, kafe ve butik oteller. Çalışmaların yüzde 70’i bitme aşamasında. Ayazini’nde tarihî evler boşaltılmış, sonradan yapılmış değil. Ablalarımız, annelerimiz eski kültürlerini yaşatıyor. Evler küçük dokunuşlarla restore edildi.”

2,2 milyar liralık kentsel dönüşüm Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 5 bin yeni konutla İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümünü başlattıklarını belirterek "Buna millet bahçemizi de eklediğimizde 2 milyar 200 milyon lira yatırım değeri olan bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz" dedi

Tevfik Göksu: İBB ve CHP kentsel dönüşüme engel oluyor İBB AK Parti Grup Başkan Vekili M. Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yıllık Faaliyet Raporuna yönelik eleştirilerini sürdürdü.