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Haberler > Ekonomi > 8 soruda Yarısı Bizden Kampanyası: Detaylar belli oldu

8 soruda Yarısı Bizden Kampanyası: Detaylar belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
8 soruda Yarısı Bizden Kampanyası: Detaylar belli oldu

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabı üzerinden "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilen 8 sorunun cevabını paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin detayların bulunduğu bir video yayımladı. Kampanyaya ilişkin merak edilen 8 soru ve cevapları şöyle:

KONUT İÇİN NE KADAR HİBE VE KREDİ VERİLECEK?

Bakanlık "Yarısı Bizden" diyor ve hak sahiplerine yarı yarıya destek geliyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi verilecek.

İŞYERİ İÇİN NE KADAR HİBE VE KREDİ VERİLECEK?

İşyeri için de destek yarı yarıya. Bir iş yeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi verilecek.

KREDİ İÇİN GELİR ŞARTI ARANIYOR MU?

Hayır, hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak.

KİRACILARA DESTEK SAĞLANACAK MI?

Kiracılara tarihte ilk kez destek sağlanacak. Dönüşüm sürecinde bir ilk yaşanacak ve kampanya kapsamında taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira taşınma desteği verilecek. Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı bu desteği alacak.

BAKANLIK ÖDEMEYİ NE ZAMAN, NASIL YAPACAK?

Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak.

HAK SAHİPLERİNİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ruhsat tarihinden itibaren 24 ay sonra ödemeler başlayacak. Yani vatandaş, riskli yapısını yenileyip güvenli konutuna geçtikten sonra ödemelere başlayacak. Böylece konutu dönüşüme girecek vatandaş dönüşüm sürecinde hem kira hem kredi taksiti ödemek zorunda kalmayacak.

KAMPANYA HANGİ ŞARTLARDA UYGULANMAYACAK?

Projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde kampanyadan faydalanılamayacaktır. 1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmış ise kampanyadan faydalanılamayacaktır.

KREDİ GERİ ÖDEMELERİ NASIL HESAPLANACAK?

Ruhsat alındıktan iki yıl sonra ödemeler başlayacak olup 10 yıla kadar vade uygulanacaktır. İlk yıl taksitlerde faiz uygulanmayacak, sonraki yıllarda ise kalan borç miktarı her yıl ocak ayında yıllık TÜFE artışının yarısı oranında güncellenerek kalan taksit sayısına bölünecek.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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