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Haberler > Ekonomi > 80 bin lira maaş, konaklama, yemek... Her şey dahil bu işi kabul eden yok!

80 bin lira maaş, konaklama, yemek... Her şey dahil bu işi kabul eden yok!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yozgat'ta hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar 80 bin lira maaş, sınırsız internet, konaklama ve yeme içmeye rağmen çoban bulamıyor. Vatandaşlar, "8-10 senedir bu işi yapıyoruz ama bu sene zorlandık. Mecburen kendi çobanlığımızı kendimiz yapıyoruz" ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı.

Besiciler son yıllarda 'çoban' krizi yaşıyor. Krizin adresi bu kez Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Kasabası oldu. Kasabalı besici Adem Göçer, bu yıl 3-5 arkadaşıyla çoban tutmak istediğini ancak bulamadıklarını anlattı. 

Göçer, "Türkiye'nin neresinden olursa olsun bir çoban bulmak istedik. En az 10 kişiyi aradık. Türkiye içinden veya dışından araştırdık. Aradığımız kişiler, 75-80 bin lira maaş, sınırsız internet istiyor. Yeme içme, kalacak yer sana ait, diyor. 100 bin lirayı geçiyor masraflar ama yine de çoban yok. Yapmamız gereken başka işler de oluyor. Çoban bulamayınca başka işlerimiz de aksıyor" dedi.

80 bin lira maaş, konaklama, yemek... Her şey dahil bu işi kabul eden yok! - 1. Resim

KENDİLERİ ÇOBAN OLDU

Hayvan yetiştirmenin oldukça maliyetli olduğunu söyleyen Göçer, "100 bin lirayı verirsek bu maldan ne kazanacağız? Bir buzağı yemi 750-800 lira. Süt para etmiyor. Yem fiyatları almış başını gidiyor. Şu sıralar sıkıntılı bir zaman. Hayvancılık yapıp da memnun olan yok.

80 bin lira maaş, konaklama, yemek... Her şey dahil bu işi kabul eden yok! - 2. Resim

Çoban da bulunmuyor. Mecburen kendi çobanlığımızı kendimiz yapıyoruz. Çobanları eleştirdiğimden karaladığımdan değil. Mesela şirkette çalışan biri maaşını alır ama bu iş öyle kolay bir iş değil" diyerek hayvancılıktaki zorluklara dikkat çekti.

80 bin lira maaş, konaklama, yemek... Her şey dahil bu işi kabul eden yok! - 3. Resim

BESİCİNİN DERDİ ÇOK... 

8-10 yıldır yaptığı işte bu sene oldukça zorlandığını söyleyen Adem Göçer, "Yem fiyatları çok zamlandı. Otlamak için hayvanlar yayılıyor ama nereye kadar yayılacak? Ot kurumaya başladı. Süt fiyatları aşağı çekiyor. Yem fiyatları artıyor. Çoban bulunamıyor. Sıkıntımız çok" şeklinde konuştu.

80 bin lira maaş, konaklama, yemek... Her şey dahil bu işi kabul eden yok! - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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