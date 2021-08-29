Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Doğu Karadeniz bölgesini Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtaki Zigana Tüneli inşaatında sona yaklaşıldığı ifade etti. Tünel inşaatında yüzde 91 kazı destekleme seviyesine gelindiği, ışığın görünmesine ise çift yönlü olarak 1,2 kilometre kaldığı vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden Yeni Zigana Tüneli Projesi tamamlandığında Trabzon ile Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşımın 40 dakikaya düşeceği aktarıldı.

Tünelin hizmete girmesiyle ağır vasıta sürücülerinin ulaşımda güvenli ve ekonomik bir rahatlama yaşayacağının aktarıldığı açıklamada, "Çift tüp uzunluğu 29 kilometre olan projede, her iki tüpte de 13,3 kilometre olmak üzere toplamda 26,6 kilometrelik kazı işi tamamlandı. Tünelde, beton kaplama imalatının da yüzde 68'lik kısmı tamamlandı" değerlendirilmesinde bulunuldu.

"TRABZON LİMANI'NI ORTA ANADOLU'YA BAĞLAYACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'nin bittiğinde Erzurum ile Trabzon arasında hem lojistik koridor olarak hem de ulaşım açısından büyük önem ihtiva eden bir tünel olacağını bildirdi.

Karaismailoğlu şunları kaydetti: Zigana Tüneli bittiğinde, Erzurum ile Trabzon arasında hem lojistik koridor olarak hem de ulaşım açısından büyük önem ihtiva eden bir tünel olacak. Dünyanın en önemli, en büyük tünellerinden birisi olarak hem bölgeye büyük hizmetler yapacak hem de lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacak, Türkiye'nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde olacak.

Yeni Zigana Tüneli'nde yıl sonunda ışık görünecek Tamamlandığında dünyanın en uzun ikinci, Avrupa ve Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak 14,5 kilometre uzunluğundaki yeni Zigana tünelinde kazı çalışmalarında yüzde 89 seviyesine ulaşıldığı ve yıl sonunda ışık görüneceği belirtildi.