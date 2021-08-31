Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Emlak Konut eliyle başlattığı Yeni Fikirtepe Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Binlerce ailenin çözümü için yıllardır beklediği ve 60 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren projede konutlar, hak sahiplerine dört yıl içerisinde etaplar hâlinde teslim edilecek. Yeni Fikirtepe Projesi ile bölgede yarım kalan inşaatlar hızla yükselirken, 2018 yılında finansal zorluk yaşayan firmalardan devralınan projelerden ilkinde teslim aşamasına gelindi. Önümüzdeki günlerde 5 blokta yer alan yaklaşık 1.100 konutun üretildiği projede hak sahiplerine konutları teslim edilecek. İstanbul’un pilot kentsel dönüşüm bölgesinde vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve güvenli bir ortamda yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projedeki toplam yeşil alan miktarı yüzde 70 oranında artırıldı. Devlet güvencesiyle tamamlanacak olan Yeni Fikirtepe Projesi’nde kesintisiz yeşil koridorlar, kesişim noktalarında ise geniş park ve sosyal donatılar yer alacak.

8 MİLYAR TL DEĞERİNDE PROJE

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, insanın ve çevrenin odak noktasına alındığı dev projede daha sağlam ve güvenli konutların yanı sıra sosyal ve yeşil alanların miktarının da artırıldığı ifade edildi. Bu kapsamda projenin bir önceki planında 101 bin 693 metrekare park alanı yer alırken, bu oran yapılaşma alanı değiştirilmeden yeni planda 173 bin 620 metrekareye çıkartıldı. 60 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren, 8 milyar lira değerindeki Yeni Fikirtepe Projesi’nde adımlar bir bir hayata geçiriliyor. 1.5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayan proje için imar planları bu yılın başında belli olurken, Emlak Konut GYO hazırlık ve ihale sürecini yürütüyor. Bölgede ihalesi tamamlanan ve ruhsatı alınan alanlarda ise inşaat çalışmaları başladı.

TAHLİYE İÇİN SON 1 AY

Bölgedeki riskli yapıların tahliyesi en geç 1 Ekim 2021 tarihine kadar gerçekleşecek ve evlerini tahliye eden vatandaşlar yeni evini alana kadar her ay kira yardımı alacak. İstanbul'da dönüşüm projeleri için belirlenen aylık kira yardımı, 1.150 lira iken bu Fikirtepe bölgesi için 1.500 lira olarak belirlendi. İkamet eden vatandaşlar Bakanlığın belirlediği aylık kira bedelinin 5 katı kadar (7 bin 500 lira), kiracılar ise 2 katına kadar (3 bin lira) kira yardımı alabilecek. Hak sahiplerinin kira yardımını peşin alması için ikamet etme şartı aranacak ve sonraki kira bedeli takip eden aylarda yapılacak.

Fikirtepe’de teslimler başlıyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığının devreye girmesiyle Fikirtepe’de kentsel dönüşümde mağduriyetler birer birer çözülüyor. Bu ay içinde yaklaşık 1.100 konutun üretildiği Vartaş projesinde hak sahiplerine konutları teslim edilecek.