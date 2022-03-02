Türkiye Gazetesi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, fındık ihracatına ilişkin açıklamada bulundu. Birlik, 1 Eylül 2021-28 Şubat 2022 döneminde gerçekleştirilen fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verdi.

Açıklamaya göre son 6 ayda yapılan fındık ihracatı, miktar bazında yüzde 39 artarak 220 bin 326 tona, değer bazında ise yüzde 18,5 artarak 1 milyar 328 milyon 139 bin 665 dolar oldu.

Mesanesinden çıkan fındık büyüklüğündeki 39 taştan tesbih yapacak Kastamonu'da idrar yollarında kanama olan bir hasta doktora gitti ve mesanesinde 39 tane fındık büyüklüğünde taş olduğunu öğrendi. Hasta, bu taşları hatıra olarak alıp tesbih yapacağını söyledi.

Mehmet Yuşa'nın kahreden sonu: Fındık yedi hayatını kaybetti Ordu'da 2 yaşındaki bir erkek çocuk, soluk borusuna fındık kaçması sonucunda hayatını kaybetti.

TARSİM: 'Fındık için son sigorta tarihi 28 Şubat' TARSİM, fındık için son sigorta tarihi olarak 28 Şubat’ı işaret ederken, üreticilerin geç kalmadan tarım sigortalarını yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.