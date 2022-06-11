Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya savaşı ile tırmanışa geçen petrol fiyatları pompaya yansıdı. Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi olan Saudi Aramco’nun Asya’ya yönelik petrol satışlarını beklentilerin üzerinde yükseltmesi ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’in pandemi nedeniyle kısıtlamalara gitmesi petrol fiyatlarını yukarı yönlü gidişini tetikledi. Peki petrol fiyatlarındaki yükseliş sürer mi? Piyasa uzmanları kısa ve orta vadede petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesini öngörüyor.

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR OLDU?

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Brent petrol 11 Haziran 2022 tarihinde gün içinde en yüksek 124,33 gördü. Saat 23.00 itibariyle Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 122,01 dolardan işlem görüyor. Petrol krizi süper gücü de vurdu. ABD’de akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre, ülkedeki benzinin ortalama fiyatı geçen yıla oranla yüzde 60 üzerinde arttı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Benzin fiyatı aylık yüzde 14 artarken, haftalık artış ise yüzde 4 oldu. ABD’de ilk kez benzinin ortalama fiyatı gaon başına 5 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bölgelere göre farklılık arz eden benzin fiyatları, Kaliforniya eyaletinde 6,43 dolara, Nevada, 5,56 dolar ile Alaska ve Illinois, 5,54 dolar ile Washington takip etti. Ülkenin 21 eyaleti ile başkent Washington DC'de benzinin ortalama fiyatı 5 doların üzerinde kaydedildi.

ENFLASYON 41 YILIN ZİRVESİNE ÇIKMIŞTI

ABD’de benzin fiyatları son 8 haftadır istikrarlı şekilde yükseliş göstererek rekor kırdı. Benzin fiyatlarındaki artış küresel petrol fiyatlarındaki yükselişi de etkiledi. Uluslararası piyasalardaki talep artışı üretimin yetersiz kalacağı endişesi ile Brent petrol ile Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı 120 doların üzerine çıktı. Ülkede benzin fiyatlarındaki yükseliş enflasyonist baskıların yoğunlaşacağına dair endişeleri de körüklerken, ABD'de enflasyon benzin, gıda ve barınma fiyatlarındaki artışların etkisiyle mayısta yıllık yüzde 8,6 ile 41 yılın yeni zirvesine çıkmıştı.

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi: Litresi 30 TL’ye dayandı! 11 Haziran 2022 benzin, LPG, motorin ne kadar, litresi kaç TL? Brent petroldeki artış ve dolar kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam gelmesine neden oldu. Geçtiğimiz gün motorine gelen zammın ardından bu gece yarısı benzine 2 lira 21 kuruş zam yapıldı. Gelen zammın ardından benzinin litresi 30 TL’ye dayandı. Peki benzine zam geldi mi? Benzine ne kadar zam geldi? Motorine ne kadar zam yapıldı? 11 Haziran 2022 Cumartesi günü benzin, LPG, motorin ve mazot ne kadar oldu? Benzinin litresi kaç TL? İşte gelen zamların ardından güncel akaryakıt fiyatları…