Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU | ANKARA

Büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye genelinde artan konut fiyatlarına ve kiralara karşı yeni formül arayışı başladı. AK Parti’nin bu hafta içinde yapılan MYK toplantısında konut fiyatları ve kira artışlarının gündeme geldiği öğrenildi.

KONUT AÇIĞI HIZLA KAPATILMALI

Edinilen bilgilere göre, bazı MYK üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantıda, vatandaşın konuta ulaşmada giderek sıkıntı çektiğini, dar gelirlilerin konut sahibi olmalarının bugünkü piyasa şartlarında zorlaştığını, hem yüksek kiralara hem de konut satış fiyatları ile ilgili yeni tedbirlerin alınması gerektiğini anlattı. Sahada yaptıkları gözlemlerde, vatandaştan yoğun olarak kira artışları ve yüksek ev fiyatlarından şikayet geldiğine dikkat çekildi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi kalabalık şehirlerde üniversitelerin de açılması ile birlikte konut sıkıntısının artacağına dikkat çekildi. MYK üyeleri, konut açığının kapatılması için özellikle büyükşehirlerde şehir merkezlerine yakın kamu arazilerinin acilen TOKİ’ye devredilmesi ve sosyal konut projelerinin hızla devreye girmesini önerdi. Öte yandan, hükûmetin gündeminde bir süredir kiralama amaçlı sosyal konut üretilmesi de var. TOKİ’nin sosyal konut projelerinin, kiralama amaçlı konut ve işyeri üretimini de kapsayacak şekilde genişletilmesi tartışılan formüller arasında. Bu konuda diğer ülkelerdeki uygulamalara benzer bir yapının kurulabileceği, TOKİ’nin yapacağı sosyal konutların dar gelirli vatandaşlara düşük bedelle kiraya verilmesi üzerinde duruluyor.

Konutta köpük eriyor Konutta aylık bazda satışlar frene basıyor. Haziran ayında satışlarda Eylül 2021’den bu yana en düşük artış kaydedildi. Sektör temsilcileri “Fiyatlar yükseldikçe satışlar yavaşlıyor. ‘Benim malım pahalı’ zihniyeti ve ‘yüksek kazanç’ isteği fiyatları uçurdu ve sektörde köpük oluştu. Kimse 1+1 eve 2 milyon TL vermek istemiyor” diyor.

Asgari ücretliye ucuz konut Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli haneleri ev sahibi yapmayı amaçlayan proje ile bir asgari ücretli hane rahatlıkla konut sahibi olabilecek. Gençler, emekliler, dar gelirliler ile şehit ve gazi yakınlarının yararlanacağı projede arsa ve inşaat maliyetleri ise devlet tarafından sübvanse edilecek. Böylece konut sektöründe artan fiyatlar da dengelenecek.