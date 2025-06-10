Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 9. ülke oldular! Türkiye'nin en büyük zırhlı kara aracı ihracatında ilk sevkiyat gerçekleşti

9. ülke oldular! Türkiye'nin en büyük zırhlı kara aracı ihracatında ilk sevkiyat gerçekleşti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
9. ülke oldular! Türkiye&#039;nin en büyük zırhlı kara aracı ihracatında ilk sevkiyat gerçekleşti
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Otokar, Türkiye'nin tek kalemdeki en büyük zırhlı kara aracı ihracatı sözleşmesi kapsamında COBRA II 4x4 araçlarının Romanya'ya ilk sevkiyatını gerçekleştirdi. Romanya, Otokar'ın savunma sanayisi çözümlerini kullanan Avrupa’daki 9. ülke oldu.

Geçen yıl Romanya Savunma Bakanlığı'nın ihtiyaçları için 1059 adet COBRA II 4x4 zırhlı araç tedarikine yönelik sözleşme imzalayan Otokar, iddialı teslimat takvimi nedeniyle Sakarya'daki tesislerinde yoğun çalışmaya devam ediyor.

Türkiye'de üretilen ilk COBRA II araçların Romanya’ya ulaştığı bildirildi. Araç temin sözleşmesi kapsamında Türkiye'de üretilecek ilk 278 COBRA II'nin üretimi ise Sakarya'daki fabrikada gerçekleştirilecek. Bu araçlar için yerel üreticilerden tedarik edilecek alt sistemler Romanya’da entegre edilecek.

9. ülke oldular! Türkiye'nin en büyük zırhlı kara aracı ihracatında ilk sevkiyat gerçekleşti - 1. Resim

TÜRKİYE'NİN TEK KALEMDE İMZALADIĞI EN BÜYÜK KARA PLATFORMU İHRACAT SÖZLEŞMESİ

Türkiye'nin savunma sanayisinde tek kalemde imzaladığı en büyük kara platformu ihracat sözleşmesi kapsamında, ilerleyen aşamada COBRA II araçları ilk kez yurt dışında üretilecek.

Otokar, kısa süre önce Romanya'ya olan taahhütleri doğrultusunda önemli bir adım atarak, ülkenin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Automecanica S.A. ile Romanya'da yerel üretim yapmak ve ülkede savunma sanayisi kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla bir ortak girişim şirketi kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı.

Romanya Savunma Bakanlığı'na ilk araç teslimatının 2025 yılının son çeyreğinde başlaması öngörülüyor. Proje kapsamında Romanya’nın da ihtiyaç ve isterleri doğrultusunda COBRA II’nin farklı görevlere uygun varyantları üretilecek.

Sözleşme; personel taşıyıcı, keşif aracı, personel taşıyıcı-uzaktan komutalı silah sistemi, tanksavar aracı, tanksavar komuta aracı, 120 mm havan taşıyıcı, 81 mm havan taşıyıcı, mühendislik aracı, KBRN keşif aracı, ambulanstan oluşan 10 ayrı varyantı kapsıyor.

Romanya, Otokar'ın savunma sanayisi çözümlerini kullanan Avrupa’daki 9. ülke olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Pedro Malheiro, Trabzonspor'a veda etti! İşte yeni takımı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'nin görünmeyen serveti! Yastık altı altın miktarı dudak uçuklattı - EkonomiYastık altı altın miktarı dudak uçuklattıYüz binlerce işçinin maaşı değişecek! Gözler teklife çevrildi... - Ekonomi600 bin kişinin maaşı değişecek!Yüz binlerce kişiye iş kapısı açıldı, başvuran yerleşti! Bakan Işıkhan 5 aylık rakamı açıkladı - EkonomiYüz binlerce kişiye iş kapısı açıldı, başvuran yerleşti!Fiyatı 7 liraya kadar geriledi! Alan yok... Ürünler tarlada kaldı - EkonomiFiyatı 7 liraya kadar geriledi, alan yok"En zorlu dönemi geride bıraktık" dedi! Bakan Şimşek, 2026'yı işaret etti - Ekonomi"En zorlu dönemi geride bıraktık"Yaprak sarma pahalıya mal olacak! Zirai don üzümü vurdu, üretici yaprağa bel bağladı - EkonomiYaprak sarma pahalıya mal olacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...