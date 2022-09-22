Türkiye Gazetesi

Kaan ZENGİNLİ

Bulgar vatandaşlarının Edirne’ye alışveriş için gelmeleri ilde ticareti hareketlendirdi. Özellikle 28 Temmuz’dan sonra çıkan pasaportsuz giriş kararı ile bölgede ticaret zirveyi gördü. Ticaretteki artış özellikle İstanbul esnafının dikkatini çekti. Başta Eminönü, Fatih ve Sirkeci’de ticaret yapan esnaf Edirne’de dükkân kapma yarışına girerken, fiyatlar da uçtu.

Geçen yıl aylık kirası 10 bin lira olan dükkân, bugün 40 bin liraya kadar yükseldi. Yalnızca kiralık dükkân değil depo ve satılık dükkân fiyatları da arttı. İlin en işlek caddesi olan Saraçlar’da 240 metrekare için 35 milyon lira isteniyor. Dükkân fiyatları 10 milyon TL’den başlıyor. Saraçlar Caddesi’nin arka sokağında bile atıl durumdaki dükkânlar için 5 milyon lira fiyat talep ediliyor. 1.000 metrekarelik depo alanı için aylık 30 bin lira kira, satılık olarak ise 10 milyon lira bedel biçiliyor.

İSTANBUL’DAN ARAYAN ÇOK

Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, Bulgar vatandaşlarına pasaportsuz giriş imkânı tanınması ile ticaretin arttığını belirterek “Ticaret yapmak için dükkân arayan kişilerin sayısı ciddi şekilde arttı. İstanbul’dan büyük imalatçı firmalar arıyorlar. Böyle talepler de olunca kiralar alıp, başını yürüdü. Şu anda Edirne’de Çilingirler Çarşısı, Saraçlar Caddesi en hareketli yerler. Buralarda dükkân bulmak zorlaştı. Dükkân bulduğunuz zaman kirası; en ufağı 40 bin TL’den başlıyor. Daha önce 10-15 bin TL idi. Şu anda 50 bin TL’lerin üzerinde kiralar” dedi.

Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz de “Çevre illerden esnaflar Edirne’de ticaret yapmak için bölgede dükkân kiralıyor veya satın alıyorlar. Kiralar 50 ile 70 bin lira arasına yükseldi. Satılık dükkânların fiyatları ciddi şekilde arttı. Büyük umutlarla buraya gelen esnafın bu kiralar karşısında ayakta kalmaları kolay değil” açıklamasında bulundu.

Şehrin en işlek yeri Saraçlar’daki dükkânlar, Kapalıçarşı ve Bağdat Caddesi ile yarışıyor.

DÜKKÂNLAR ALTIN DEĞERİNDE

Saraçlar Caddesi’nde gıda işi yapan Emrullah Kesin “İlk kez böyle bir durum ile karşılaşıyoruz. Satışlarımız gayet iyi ancak kira fiyatları uçtu. Mevcut mal sahibimiz kiramızı 3 kat artırmamızı istiyor. Kiralık dükkân altın değerinde. Özellikle Bulgar vatandaşların geldiği Saraçlar Caddesi’nde kiralar Bağdat Caddesi ile yarışır hâle geldi. Mal sahibi ‘ödemezsen çık, alıcı çok’ diyor” açıklamasında bulundu.

Edirne'ye Bulgar akını, adım atacak yer kalmadı Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye girişlerinde pasaport zorunluluğunun kaldırılmasını fırsata çeviren Bulgarlar, akın ettikleri Edirne Ulus pazarında adım atacak yer bırakmadı.