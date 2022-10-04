Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY), avantajlı bilet kampanyalarına bir yenisini daha ekledi, bilet fiyatlarını ve uçuş tarihlerini duyurdu. Türk Hava Yolları, 4-5 Ekim 2022 tarihlerinde alınan tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olmak üzere 'erken rezervasyon' kampanyası düzenledi. Kampanyaya göre biletler 299,99 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

THY'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Bir Başka Güzel! 4-5 Ekim 2022 tarihlerinde tüm yurt içi uçuşlarda geçerli erken rezervasyon fırsatından yararlanın, 6 Şubat-9 Nisan 2023 tarihleri arasında 299,99 TL’den başlayan fiyatlar ve Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla uçun"

AVANTAJLI KAMPANYALAR PEŞ PEŞE

Türk Hava Yolları, geçtiğimiz haftalarda yaptığı başka bir avantajlı bilet kampanyası ile seyahatseverlerin yüzünü güldürmüştü.

Kampanyaya göre; Türk Hava Yolları (THY) yolcuları 20-30 Eylül 2022 tarihleri arasında satın aldıkları biletlerle 1 Kasım 2022 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul kalkışlı olmak üzere Balkanlarda ve Güney Avrupa'da bulunan 32 uçuş noktasına her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla bilet alabildi.

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