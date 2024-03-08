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Haberler > Ekonomi > AB Komisyonu Başkanı: Filistin'e bu yıl sadece 250 milyon euro yardım yapacağız

AB Komisyonu Başkanı: Filistin'e bu yıl sadece 250 milyon euro yardım yapacağız

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AB Komisyonu Başkanı: Filistin&#039;e bu yıl sadece 250 milyon euro yardım yapacağız
Filistin, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "ABD ve BAE ile Kıbrıs Deniz Koridorunu başlatıyoruz" diyerek Filistin için finanse ettikleri insanı yardım tutarını açıkladı. Leyen, Filistin'e bu yıl 250 milyon euro yardım yapacaklarını duyurdu.

İsrail ile Filistin arasında süren çatışmalar devam ederken Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile birlikte Kıbrıs Deniz Koridoru'nu başlatacaklarını duyurdu. Filistin'e yönelik saldırılar her geçen daha fazla endişe verici boyutlara ulaşırken bu konuda ülkelerin ve kurumların iş birlikleri önem taşıyor. Leyen, Avrupa'nın Filistinliler için insani yardımı finanse ettiğini belirterek, şu açıklamaları yaptı:

"Avrupa, Filistinliler için önemli bir insani yardım çabasını finanse ediyor. Bu yıl sadece 250 milyon euro. Ancak ana zorluk, bu yardımı Gazze'deki insanlara ulaştırmaktır. Bu nedenle, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Kıbrıs Deniz Koridoru'nu başlatıyoruz."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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