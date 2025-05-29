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3 yıl sonra bir ilk ! ABD ekonomisi ilk çeyrekte küçüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3 yıl sonra bir ilk ! ABD ekonomisi ilk çeyrekte küçüldü
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD ekonomisine dair ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı. 2025'in ocak-mart döneminde yüzde 0,2 daralan ABD ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez küçülme kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in ocak-mart dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,2 azaldı. Geçen ay yayımlanan öncü veride, ABD ekonomisinin 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,3 küçüldüğü öngörülmüştü.

2022'DEN BU YANA İLK 

Ülke ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez küçülme kaydetti. ABD'de ekonomi, 2024'ün son çeyreğinde yüzde 2,4, geçen yılın genelinde ise yüzde 2,8'lik büyüme performansı göstermişti. 

KÜÇÜLMEDE ETKİLİ OLAN FAKTÖR

Ekonominin yılın ilk çeyreğinde küçülmesinde, ithalattaki artış ve kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,6 artış kaydedildi. Endeks geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,4 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise aynı dönemde yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e revize edildi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bir önceki çeyrekte yüzde 2,6 artmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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