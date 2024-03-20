ABD'de evde hesap şaştı! Kredi almak hayal oldu

ABD'de 2023 yılının Aralık ayında yüzde 7’nin altına inen 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) faizleri yeniden yüzde 7'ye yaklaşmış durumda. Konut kredisine başvuru sayısı da geçen haftaya göre yüzde 1,6 düştü.

ABD'de Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 15 Mart ile sona eren haftaya ilişkin verilerini açıkladı. Konut kredisinde 2023 yılının Aralık ayında yüzde 7’nin altına inmesinin ardından ev alacak vatandaşlar için kredi imkanları yeniden zorlaştı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,97'ye çıkarken, mortgage başvuruları 1 haftada yüzde 1,6 azaldı. Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 3'lük azalış kaydetti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 6,84'tü. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,37'den yüzde 6,49'a çıktı.

ENFLASYON ENDİŞESİ

MBA Başkan Yardımcısı ve Başekonomist Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mortgage faiz oranlarının ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin enflasyonun halen beklenenden yüksek olduğunu göstermesiyle arttığını söyledi.

Kan, verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını ne zaman ve ne ölçüde düşüreceğine ilişkin endişeleri yükselttiğini belirtti.