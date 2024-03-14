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Haberler > Ekonomi > ABD'de ÜFE beklentiyi aştı

ABD'de ÜFE beklentiyi aştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;de ÜFE beklentiyi aştı
Abd, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), 2024 yılı Şubat ayı rakamları açıklandı. Şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de Salı günü açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ardından Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de yayımlandı. ÜFE şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ÜFE Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek artışını kaydetti.

Ülkede üretici fiyatlarındaki artışın önemli ölçüde enerji maliyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi. ABD’de şubat ayında enflasyon yüzde 3.2 ile yüzde 3.1’lik beklentiyi aşmıştı.

PİYASA BEKLENTİSİNİ AŞTI

Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,3 artması yönündeydi. ÜFE, ocakta da yüzde 0,3 artmıştı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen üretici enflasyonunun ocakta yıllık bazda yüzde 1,1 olacağı öngörülüyordu. ÜFE, ocakta yıllık bazda yüzde 1 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2 arttı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 1,9 olacağı tahmin ediliyordu.

ÖNCÜ GÖSTERGELERDEN BİRİ

Çekirdek üretici fiyatları, ocakta aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2'lik artış kaydetmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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