ABD'den Türk şirketlerine Rusya yaptırımı! 7 firma listeye alındı

13 Aralık 2023 10:54 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 10:58

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ile işbirliği yapan Türkiye, Çin, BAE ve Rusya’daki kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar getirdi. ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan bildiride; bu yaptırımların Rusya’nın savaş ekonomisine destek veren teknoloji ve teçhizat transferini engellemeyi amaçladığını belirtti.

150 kişi ve kuruluşun listeye eklendiği belirtilen açıklamada, "Bugünkü eylem, Rusya'nın savaş ekonomisi için çok ihtiyaç duyduğu teknoloji ve teçhizatı elde etmek amacıyla Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin Halk Cumhuriyeti'ni (ÇHC) kullanmasının yanı sıra karmaşık ulus ötesi ağları ve üçüncü ülke uzantılarını kullandığının bir kez daha altını çizmektedir" denildi.

TÜRKİYE'DEN 7 ŞİRKET LİSTEDE

Yaptırım listesinde Türkiye’den yedi şirket bulunuyor. Bunlar; Bosfor Avrasya, Egetir Otomotiv, Globus Turkey, Kartal Exim, Konomar Gemi, Megasan Elektronik ve Özkaya Otomotiv.

ABD Hazine Bakanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre yaptırım listesindeki Türk şirketlerine ilişkin, "Bosfor Avrasya, Egetir Otomotiv ve Özkaya Otomotiv, Rusya Federasyonu ekonomisinin imalat sektöründe faaliyet gösterdikleri veya göstermiş oldukları için E.O. 14024 uyarınca belirlendi.

Globus Turkey, Kartal Exim ve Konomar Gemi, Rusya Federasyonu ekonomisinin teknoloji sektöründe faaliyet gösterdikleri veya faaliyet göstermiş oldukları için E.O. 14024 uyarınca belirlendi.

Megasan Elektronik, Rusya Federasyonu ekonomisinin elektronik sektöründe faaliyet gösterdiği veya göstermiş olduğu için E.O. 14024 uyarınca belirlendi" bilgisi yer aldı.

KARAR, ZELENSKİ'NİN ZİYARETİ SIRASINDA VERİLDİ

ABD'nin yeni yaptırım kararı, UAkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, daha fazla yardım talebinde bulunmak amacıyla, ABD'yi ziyareti esnasında açıklandı. Son kararla Rusya, dünyada en çok yaptırım uygulanan ülke haline geldi. Söz konusu listedeki kişi ve kuruluşları kapsayan kanun, ABD mülklerine ve banka hesaplarına erişmeleri veya Amerikan işletmeleriyle çalışmaları engelliyor.

130 KİŞİ VE KURULUŞA YAPTIRIM UYGULANMIŞTI

Kasım ayında ABD, Ukrayna işgali sonrası Rusya'nın askeri araç ve ekipmanlara erişimini engellemek amacıyla Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli 130 firma ve kişiyi yaptırım listesine aldığını açıklamıştı. Kararla Türk uyruklu Berk Türken ve firmaları dahil toplam 12 Türk şirketi yaptırımların hedefi olmuştu.