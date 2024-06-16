ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley dolar tahminini açıkladı
Ekonomi Haberleri
ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye'deki dolar kuruna yönelik yeni tahminini raporladı. Dev banka, doların 2025 ortalarında 39 TL'yi bulabileceğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz ve enflasyona yönelik açıklamalarının ardından ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley yeni dolar tahminini açıkladı.
Piyasalarda 32,70 TL seviyelerinde ilerleyen ve yükselişini sürdüren dolarla ilgili ABD'nin dev yatırım bankasından yeni rapor geldi.
2025'TE 39 TL'Yİ BULABİLİR!
Türkiye'nin ekonomik gidişatına yönelik hazırlanan raporda çarpıcı dolar ayrıntısı dikkat çekti. Morgan Stanley, dolar kurunun 2025 yılının ortasında 39 TL'ye yükseleceğini rapor etti.
MERKEZ BANKASI'NDA DÜŞÜŞ TAHMİNİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcı Anketi sonuçlarında ise yıl sonu dolar kurunda beklenti 38,78 TL'den 37,75 TL'ye düştü.