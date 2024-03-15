Açlık sınırı asgari ücrete dayandı! 16 bin lirayı aştı

Birleşik Metal-İş dört kişilik bir aile için açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. BİSAM'ın TÜİK verilerinin ardından açıkladığı miktar dikkat çekti.

Enflasyon ve maaş artış oranları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ederekn Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırma Merkezi (BİSAM) tarafından açıklanan açlık ve yoksulluk sınırı da belli oldu. BİSAM, Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Şubat 2024 için 16 bin 100 lira oldu. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olarak belirtildi. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 55 bin 691 lira olarak gerçekleşti. Açıklamada şu bilgiler verildi:

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Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı ise en az 25.568 lira olmalıdır. Buna göre tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 25.568 lira olarak tespit edilmiştir."