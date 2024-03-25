Adana yer fıstığı üretiminde lider oldu: Türkiye'de birinci konumda

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Adana'nın 89 bin tonluk yer fıstığı üretimi, Türkiye'nin toplam üretiminin yüzde 48'ini karşılayarak Akdeniz ve Türkiye genelinde birincilik elde etti.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açıkladığı yer fıstığı üretimi verileri dikkat çekti. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılında Adana’nın 89 bin ton yerfıstığı üretimi ile Türkiye’nin toplam yerfıstığı üretiminin yüzde 48’ini karşıladığını ve bunun sonucunda üretimde Akdeniz ve Türkiye birincisi olduğunu açıkladı.

AKDENİZ VE TÜRKİYE'DE BİRİNCİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Adana 2023 yılında 89 bin ton yerfıstığı üretimi ile Türkiye üretiminin yüzde 48’ini karşıladı. Akdeniz ve Türkiye birincisi oldu” denildi.