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    • Akaryakıta bir zam daha! Motorinin fiyatı 44 lirayı aşacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Akaryakıta bir zam daha! Motorinin fiyatı 44 lirayı aşacak
    Akaryakıt, Zam, Benzin, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Brent petrol ve döviz kurundaki yükselişler akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. 12 Şubat Şubat Pazartesi gecesinden itibaren motorine 1 lira 40 kuruş zam geliyor. Zammın ardından motorinin litresi 44 lirayı aşacak. 

    Araç sahipleri brent petrol ve döviz kurundaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. 12 Şubat Pazartesi gecesinden itibaren motorinin fiyatı 1 lira 40 kuruş artacak.

    MOTORİNİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

    Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 43 lira 17 kuruşa, Ankara'da 43 lira 91 kuruşa, İzmir'de ise 44 lira 12 kuruşa 

    FİYAT SÜREKLİ ARTIYOR

    18 Ocak tarihinde oto gaza 40 kuruş, 20 Ocak tarihinde motorine 1 lira 15 kuruş, 24 Ocak tarihinde ise benzine 1 lira 46 kuruş, 30 Ocak tarihinde ise motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti.

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

    Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AkaryakıtZamBenzin
    Haberler > Ekonomi > Akaryakıta bir zam daha! Motorinin fiyatı 44 lirayı aşacak
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