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    • Akaryakıta bir zam daha! Motorinin litresi 42 lirayı aştı

    Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 38 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin fiyatı 42 lirayı aştı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Akaryakıta bir zam daha! Motorinin litresi 42 lirayı aştı
    Motorin, Zam, Benzin, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurunun yukarı yönlü seyrini devam ettirmesi nedeniyle akaryakıta bir zam daha geldi. Gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 38 kuruş arttı. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. 

    MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

    Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 41 lira 68 kuruşa, Ankara'da 42 lira 41 kuruşa, İzmir'de ise 42 lira 62 kuruşa çıktı.

    Akaryakıta bir zam daha! Motorinin litresi 42 lirayı aştı

    ZAMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

    Son dönemde akaryakıt fiyatlarına zamlar peş peşe geldi. 18 Ocak tarihinde oto gaza 40 kuruş, 20 Ocak tarihinde motorine 1 lira 15 kuruş, 24 Ocak tarihinde ise benzine 1 lira 46 kuruş zam gelmişti. 

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

    Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MotorinZamBenzin
    Haberler > Ekonomi > Akaryakıta bir zam daha! Motorinin litresi 42 lirayı aştı
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