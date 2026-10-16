Aldatıcı reklama geçit yok! 9 ayda 249 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara karşı denetimlerini sürdürüyor. Reklam Kurulu, 8 Ekim tarihinde 161 dosyayı karara bağlarken, 17,2 milyon TL ceza kesti. Yılın ilk 9 ayında ise aldatıcı reklamlara 249 milyon TL ceza uygulandı.

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Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltan reklamlar ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Reklam Kurulunun 8 Ekim 2026 tarihli 374 sayılı toplantısında 161 dosya karara bağlandı. Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 136 dosya hakkında durdurma cezası uygulanırken toplam 17 milyon 176 bin 744 TL idari para cezası verilmesine karar verildi.

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ALDATICI REKLAMA 9 AYDA 249 MİLYON TL CEZA

Yılın ilk 9 ayında ise 33 binin üzerinde başvurunun değerlendirilmesi ve Bakanlığın resen başlattığı incelemeler sonucunda, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle 249 milyon TL'yi aşan idari para cezası kararı alındı.

YÜZDE 75 İNDİRİM VAATLERİ İNCELENDİ

Reklam Kurulunun ekim ayı toplantısında öne çıkan başlıklardan biri gerçeğe aykırı indirimli satış reklamları oldu. İncelemelerde, bazı kampanyalarda yüzde 75 gibi yüksek oranlarda gerçeği yansıtmayan indirim vaatlerinin kullanıldığı belirlendi.

Bazı reklamlarda üzeri çizili fiyatın, indirim başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınarak belirlenmediği tespit edildi. Kolay erişilebilir sadakat kartı programları üzerinden yapılan indirimli satış reklamlarında da mevzuata aykırılıklar belirlendi. İhlaller nedeniyle ilgili reklam verenler hakkında idari yaptırımlar uygulandı.

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32 SOSYAL MEDYA HESABINA DURDURMA CEZASI

Bakanlık, sosyal medya fenomenlerinin reklam ve tanıtım faaliyetlerini de mercek altına aldı. Reklam Kurulunun resen incelediği 32 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda, reklam veya tanıtım ibarelerinin kullanılması yükümlülüğü başta olmak üzere mevzuatta belirlenen şartlara uyulmadığı tespit edildi.

Mevzuata göre bir ürün veya hizmetin tanıtılması karşılığında maddi kazanç, indirimli ürün ya da hizmet veya etkinliğe katılım gibi menfaatler sağlanması durumunda, paylaşımın reklam niteliğinin açıkça belirtilmesi gerekiyor. İncelemeler sonucunda söz konusu hesaplarda yer alan reklamlar hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.

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KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE 9 FİRMAYA YAPTIRIM

Denetimlerin bir diğer adresi kuyumculuk sektörü oldu. Yüksek oranlı indirim vaatleriyle yayımlanan reklamları inceleyen Reklam Kurulu, indirimli satış mevzuatını ihlal ettiği belirlenen 9 firma hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verdi.

İNDİRİM REKLAMLARINDA YENİ DÖNEM 1 AĞUSTOS'TA BAŞLADI

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle indirimli satış reklamlarında tüketiciyi yanıltan fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Buna göre indirimli satışın başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın, indirim öncesi fiyat olarak esas alınması gerekiyor. Böylece önce fiyatı yükseltip ardından yüksek indirim yapılmış izlenimi oluşturulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ile hizmetlerde ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınabiliyor.

Yeni düzenleme yalnızca indirim kampanyalarıyla sınırlı kalmıyor. Hedefli reklamcılık, yapay zekâyla oluşturulan reklamlar ve sosyal medya etkileyicilerinin tanıtımları gibi alanlarda da yeni kurallar getirildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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