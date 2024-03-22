Alman bankacılık devinden TL'de temkinli iyimserlik mesajı

Alman bankacılık devi Deutsche bank, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından seçim öncesi temkinli iyimser mesajlar verdi. Banka, TL'de yeniden iyimser tarafa geçtiğini ancak seçim sonrası için de endişelerinin sürdüğünü kaydetti.

Deutsche Bank'tan Oliver Harvey, bankanın yaklaşık iki hafta önce uzun TL carry trade pozisyonunda kâr alımı yapmasının ardından yaptığı değerlendirmede Merkez Bankası'nın faiz kararına dikkat çekti. Christian Wietoska ve Yiğit Onay'ın hazırladığı 21 Mart tarihli raporda Türk lirasında uzun pozisyona yeniden güven duyulduğu belirtildi.

Raporda bankanın 10 gün önce, TCMB rezervlerinde yaşanan baskı dolayısıyla yaklaşan seçim ve enflasyonda yukarı yönlü sürpriz yaşanan bir ortamda uzun vadeli Türk lirası carry trade pozisyonlarında kâr alımı yaptığı, ancak TCMB'nin 500 baz puanlık faiz artışının ardından uzun pozisyonlara yeniden girme konusunda artan bir şekilde güven duyduğu belirtildi.

"DEZENFLASYON HEDEFLERİ GERÇEKÇİ"

Yapılan son faiz artışının rezervler üzerindeki baskıları gevşeteceğini öngören banka Türkiye'nin dezenflasyon hedeflerinin gitgide daha gerçekçi göründüğüne vurgu yaptı. Bankanın raporunda cari dengenin daha iyi bir görünümde olduğu da ifade edildi.

Banka uzun vadeli TL pozisyonlarına yeniden girmek için daha güvenli olduğunu belirtse de seçimlerden sonra politik ekonomi tarafındaki risklerle ilgili de teyakkuzda kaldığını ifade etti. Türk lirasında yeniden iyimser tarafa geçtiğini açıklayan banka önümüzdeki aylarda toplam getiride önemli bir performans olabileceğini, içsel getirinin yüzde 10'a varabileceğini öngördü.