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    Alman devinden Merkez Bankası için faiz tahmini! 'Kolay olmayacak'

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Dev Alman bankası Deutsche Bank, yaklaşan Merkez Bankası'nın para politikası ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücrete yıl sonu TÜFE beklentisinin üzerinde zam yapılmasına ve yaklaşan yerel seçimlere dikkat çeken banka, enflasyonla mücadelenin kolay olmayacağını belirterek faiz tahminini açıkladı.

    Alman devinden Merkez Bankası için faiz tahmini! &#039;Kolay olmayacak&#039;
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dev Alman bankası Deutsche Bank, Türkiye’de devam eden sıkı para politikasının 2024'ün dördüncü çeyreğine kadar süreceğini öne sürdü. Bankanın analistleri, 2024 için yüzde 49 zam yapılan asgari ücretin, TCMB’nin yüzde 36 seviyesindeki yıl sonu TÜFE tahmininin üstünde belirlendiğini vurgulayarak, enflasyonla mücadelenin kolay bir süreç olmayacağını hatırlattı.

    Alman devinden Merkez Bankası için faiz tahmini! 'Kolay olmayacak'

    DEUTSCHE BANK'TAN FAİZ VE ENFLASYON TAHMİNİ

    Banka, bu ay Merkez Bankası’nın (TCMB) 250 baz puan artışla politika faizini yüzde 45’e yükseltme beklentisini korudu. Banka, Türkiye’de yıl sonu TÜFE’nin TCMB tahmini olan yüzde 36'nın üstünde, yüzde 42 seviyesinde olmasını bekliyor.

    Bankanın analistleri Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska, “Yıl sonuna doğru küresel risk iştahı, bu önemde yabancıların yerel varlıklara yönelik iştahını destekledi. Mart yerel seçimleri gelecekteki politika bileşimine, özellikle de birinci çeyrekte mali cephede potansiyel gevşemeye ilişkin belirsizlik oluşturuyor” dedi.

    Alman devinden Merkez Bankası için faiz tahmini! 'Kolay olmayacak'

    MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun, 2024'ün ilk faiz kararı 25 Ocak 2024 tarihinde saat 14.00'da açıklayacak. Banka, Aralık ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 42,5 seviyesine çıkarmıştı.

    Uzmanlar, Ocak ayında da politika faizinin 25 puan artış bekliyor. Faiz artışı gerçekleşirse politika faizi yüzde 45'e çıkacak.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Merkez BankasıDeutsche BankFaizEnflasyon
    Haberler > Ekonomi > Alman devinden Merkez Bankası için faiz tahmini! 'Kolay olmayacak'
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