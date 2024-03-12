Alman otomobil devi kar oranlarında düşüş uyarısı vermişti, beklenen olmadı! Porsche'nin temettü teklifi yükseldi

Alman lüks otomobil üreticisi, son dönem ekonomik konjonktüre rağmen yatırımlarını artırdığı bu nedenle de kar oranlarında da düşüşler olabileceği uyarısında bulunmuştu. Ancak açıklanan mali tabloda durumun beklendiği gibi olmadığı görüldü. Şirket temettü teklifini artırdı.

Şirketler 2023 yılı dördüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ederken Porsche’tan gelen karlılıkta düşüş uyarısı dikkat çekti. Ancak durum beklendiği gibi olmadı. Şirketten Salı günü yapılan açıklamada zorlu ekonomik koşullara rağmen yapılan yatırımlara dikkat çekilmişti ancak 2023 faaliyet karındaki artış kar payını da yükseltti.

Şirketin hisseleri erken işlemlerde yaklaşık yüzde 2 oranında düşüş yaşadı. Porsche, 2024 yılında Panamera, Macan, Taycan ve 911 model serileri şeklinde dört yeni otomobil serisini piyasaya sürüyor.

"LANSMAN YILI OLACAK"

Başkan Oliver Blume, “2024, Porsche için tarihimizdeki herhangi bir yıldan daha fazla ürün lansmanı yılı olacak” açıklamasında bulundu.

Şirket, Porsche’nin satış gelirinin 2023′te yüzde 7,7 artışla 40,53 milyar euroya (44,29 milyar dolar) yükseldiğini, faaliyet kârının ise yüzde 7,6 artışla 7,28 milyar euroya yükseldiğini duyurdu. Sonuç olarak şirket, 2022′de teklif edilen hisse başına 1 euronun iki katından fazla, adi hisse başına 2,30 euroluk temettü teklif etti. Satışların 2024 yılının tamamında 40 milyar ile 42 milyar euro arasında gerçekleşmesi bekleniyor.