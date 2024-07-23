Almanya’dan alıyorduk şimdi onlara satıyoruz! Yerli ve milli üretimle enerjide atak

Yerli ve millî üretim savunmadan enerjiye kadar birçok stratejik sektörde Türkiye’nin elini güçlendiriyor. Daha önceleri Almanya’dan ithal edilen anahtarlama elemanları, artık Türkiye’de üretilip Almanya’ya ihraç edilmeye başlandı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Altınsoy Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Altınsoy düne kadar ithal edilen ürünleri yerli ve millî olarak ürettiklerini ifade ederek, “Tam izole klemens ve bimetal ürünlerin tek üreticisiyiz. Aynı zamanda endüstriyel tesislerden şehir altyapılarına kadar enerji yönetimini opzimize eden akıllı çok kanallı enerji analizörürün de Türkiye’deki tek üreticisi olduk” dedi.

Türk üreticiler için bir önemli zorluk da laboratuvar testleri. Altınsoy, daha önce yurt dışında sadece bir ürünü test ettirmek için ödedikleri bedelle Türkiye’de laboratuvar kurduklarını belirterek “Ürettiğimiz kritik ürünlerden bir tanesi de anahtarlama elemanları. Daha önce Almanya’dan yüksek fiyata ithal ediyorduk. Şimdi aynı ürünleri Almanya’ya ihraç ediyoruz. Bu ürünü 75 avro civarında bedelle ithal ediyorduk, şu anda 45 avroya düşmüş durumda. 40’dan fazla ülkeye de ihracat yapar duruma geldik. Afrika pazarında fiyat rekabetine giremiyoruz ama yüksek standardımız sebebiyle Avrupa’da önemli pazar elde ettik” diye konuştu.

ENERJİ TASARRUFUNA SODYUM BUHARI

Tamamlanmış 20’den fazla Ar-Ge projeleri olduğunu, bunların bir bölümünün enerji tasarrufuna destek sağladığını kaydeden Özkan Altınsoy “Sodyum buharlı sokak aydınlatma projesiyle yüzde 50 tasarruf sağlanabilir. Özellikle OSB’lere ücretsiz şekilde bu sistemi kurmayı teklif ediyorum. Elde edecekleri tasarrufla sistemin parasını kısa sürede amorti edebilirler” dedi.