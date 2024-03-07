Altın alacak satacaklar dikkat! Ünlü ekonomist 'Düşecek' deyip tarih verdi

Piyasada yükselen altın fiyatlarının ardından yatırımcı fiyatların ilerleyen zamanlarda hangi yönde ilerleyeceğini merak ediyor. Kapalıçarşı'da altın alışverişinde hareketlilik yaşanıyor. Ünlü ekonomist altın fiyatlarında açıklanan verilere dikkat çekerek düşüşe geçeceği tarihi açıkladı.

Küresel piyasalarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları iç piyasada da etkili olmaya devam ediyor. Bugün ons altın güne 2146 dolardan başlamasının ardından gün içinde en düşük 2144 dolar, en yüksek de 2161 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalar 2156 dolardan işlem geçiyor. Gram altın da dolar kuru ve ons altındaki yükselişin de etkisiyle 2207 liradan alıcı buluyor.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları piyasaların odağında olmaya devam ederken açıklanan makroekonomik veriler altın fiyatları üzerinde belirleyici oluyor. Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak, bu yılın bir noktasında faiz indirimlerine başlayacaklarını açıklamasının ardından ons altın uçuşa geçti. Yurtiçi piyasada ise seçim fiyatlanması yaşanıyor. Gram altın yılbaşından bu yana yüzde 10 değer kazandı. Ons altın 2147 dolara kadar çıkarken, gram altın 2300 lirayı aştı.

ALTININ DÜŞECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI

Altın fiyatlarındaki görülen rekor seviyelerin ardından Kapalıçarşı'daki esnafın verdiği bilgiye göre bugün hem dolar hem de altın tarafında satış ağırlıklı bir hareketlilik yaşanıyor. Seçim öncesi bankalar arasında ve serbest piyasa arasında makası da açıldı.

Ekonomist Necmettin Batırel, altın fiyatlarına ilişkin açıklamasında, ABD'den cuma günü gelecek tarım dışı istihdam verisine dikkat çekti. Batırel "Eğer bu veriler tahminlerin üstünde gelirse ons altın düşüşe geçer ve gram altın zirveden döner" ifadelerini kullandı.