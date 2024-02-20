"Altın almalı mıyım, satmalı mıyım?" diye soranlar dikkat! Uzmanlardan kritik soruya cevap geldi 

20 Şubat gram altın fiyatları Kapalıçarşı’da 2095 TL’den güne başlangıç yapıyor. Altın borcu olanlar, tasarruflarını altında değerlendirmek isteyenler ve düğün sezonu öncesinde altını dikkatle takip edenler; ‘altın alınır mı, altın düşer mi, ne zaman yükselir?’ gibi soruların cevabını arıyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz, “Orta ve uzun vadeli yatırımcılar, ons tarafında 2000 doların altına her çekilmeyi, gram tarafında da kademeli alım fırsatı olarak görebilir. Doların yönü belli zaten. Ons tarafında 2072 dolar üzerinde gelebilecek haftalık kapanışlar, fiyatlarda hızlı yükselişi beraberinde getirebilir” değerlendirmesinde bulundu. Gram fiyatı Kapalıçarşı’da geçen hafta 2040 TL’ye kadar gerilemişti.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Geçtiğimiz hafta 2000 doların altını test ederek yatırımcısını üzen ancak ardından hızla toparlanan ons altın, bugünkü işlemlere 2015 dolar üzerinde başlıyor. Altın borcu olanlar, tasarruflarını altında değerlendirmek isteyenler ve yaklaşan düğün sezonu öncesinde altını dikkatle takip edenler; sıklıkla “altın alınır mı”, “altın düşer mi”, “altın yükselir mi” sorularının cevaplarını arıyor. Uzmanlar ons altında yatay görünümün bir süre daha devam edebileceğini, içeride ise dolara bağlı hareketliliğin takip edildiğini; özellikle ABD ekonomisi, FED tarafından gelebilecek mesajlar, jeopolitik riskler ve fiziki talebin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

20 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI KAÇ TL

Ons altın 20 Şubat işlem gününde, TSİ 08:00 itibarıyla 2018 dolar seviyelerinde bulunuyor. Dünkü işlemlerde en yüksek 2023 dolar seviyesine kadar yükseliş gerçekleşmişti.

Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatı ise sabah saatlerinde, yine Kapalıçarşı’da dolardaki hareketlilikten bulduğu destekle 2095 TL’den fiyatlanıyor. Çeyrek altın 3 bin 535 TL, yarım altın 7 bin 90 TL ve tam altın da 14 bin 120 TL’den satılıyor. Gram fiyatı Kapalıçarşı’da geçen hafta 2040 TL’ye kadar gerilemişti.

ONSTA YATAY BANTTA HAREKET

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “2000 doların altına kalıcı olarak düşmeyen ve 2072 doların da üzerine çıkamayan, yatay bantta konsolide olan bir ons altın görünümü devam ediyor. Geçen hafta 2000 doların altına sarktı çünkü 105 sınırına dayanan dolar endeksi ve 4,30’un üzerine çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizleri söz konusu olmuştu. Ancak ABD’de perakende satışlar verisinin beklenti altında kalması bahane edildi ve ons altında tekrar 2000 doların üzerine çıkıldı” dedi.

ALTIN NE ZAMAN HIZLANIR?

Yakın vadede, ikinci çeyreğin ortasına kadar FED üyelerinden gelen açıklamalara odaklanılması gerektiğini vurgulayan Filiz Eryılmaz, Ekonomi Ekranı kanalında yaptığı değerlendirmede “Faiz indirimi konusunda tarih vermezler ama bunun yakınlaştığına dair daha belirgin sinyallerin gelmesiyle birlikte altının da yükselişinin belirginleşeceğini görebiliriz. Ve 2070 dolar üzeri haftalık kapanış geldiğinde de öncelikle 2100-2130 dolar bandına hızlı gideriz” ifadelerini kullandı.

KRİTİK SEVİYELERE DİKKAT

Ons altında kritik seviyelere de değinen Filiz Eryılmaz; 2015 doların önemine dikkat çekerek, “Bu seviye altında gerçekleşebilecek haftalık kapanışlar, ons altında tekrar 1980 dolarlara geri çekilme riskini beraberinde getirebilir. 2045 üzeri haftalık kapanış ise bizi 2072’ye daha hızlı götürür. ABD’de enflasyon güçlü geliyorken ve faiz indirimleri hazirana kadar sarkmışken, altın 2000 dolar üzerinde tutunabiliyor. Temel gerekçeler; devam eden jeopolitik riskler, ABD seçimlerine dair belirsizlikler ve Çin’de tatil haftasının bitmesinin ardından gerçekleşen alımlar, şu anda altına destek veriyor” şekline konuştu.

GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI

Altında, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için geri çekilmelerin alım fırsatı olacağını da ifade eden Eryılmaz, şöyle devam etti: “Ons tarafında 2000 doların altına sarkmalar, gram altın tarafında da fırsat olabilir. Çünkü doların yönü belli. Seçime kadar yavaş ilerleyen, seçimden sonra ise bir miktar hızlanan ve ardından yabancı yatırımcının da gelmesiyle birlikte tekrar yavaşlayan bir dolar bizi bekliyor gibi. Sonuç olarak altında orta ve uzun vadede her geri çekilme, kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.”