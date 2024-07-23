Altın fiyatlarını yine Çin vurdu! Ons son 1 haftada 100 dolar düştü

Altında son dakika! ABD’de seçim ve FED faiz indirimine dair gelişmeler, İsrail’in Yemen’de Husileri vurması derken; son olarak Çin’in, mayısta olduğu gibi haziranda da altın talebinin dip yaptığı görüldü. Gelişmelerle savrulan ons altın fiyatı bir haftada 2483 dolardan 2384 dolara geriledi. 23 Temmuz 2024 ons fiyatı ise 2395 dolar ve gram altın fiyatı 2535 TL’ye yakın denge arayışını sürdürüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında son günlerde dünyanın dört bir yanından gelen haberlerle birlikte ciddi volatilite yaşanıyor. Geçen hafta 2483 dolara kadar yükselen ve rekor kıran ons altın, dünkü işlemlerde 2384 dolara kadar geriledi. 4 işlem gününde zirveden gerçekleşen 100 dolarlık düşüşün ardından, bir miktar tepki alımları ve fiyatlarda dengelenme çabası devam ediyor.

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23 TEMMUZ GRAM ALTIN FİYATI

Serbest piyasada 23 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2535 TL’den güne başlıyor. Gram altında dün görülen 2523 TL seviyesinden hafif tepki alımları takip ediliyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 2555-2595 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 235 TL, yarım altın 8 bin 465 TL ve tam altın 16 bin 885 TL’den satılıyor.

23 TEMMUZ ONS ALTIN FİYATI

Küresel piyasalarda ons altında da işlemler 2395 dolara yakın seviyelerden devam ediyor. Ons fiyatı için önemli olan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde %4,20 ve Dolar Endeksinde de (DXY) ise 104,20’nin üzerinde seyir sürüyor. Her iki gösterge de küresel alamda dolarda, daha stabil bir görünüme işaret ediyor.

ŞOK GELİMELER YAŞANIYOR

ABD’de FED’in eylül ayında faiz indirimlerine başlayacağı beklentisi neredeyse kesinleşti. Ülkede seçim öncesi süreçte Başkan Adayı Trump’ın da avantaj sağladığı görülüyor. Hem zayıf dolar hem jeopolitik risk algısında artış, altın fiyatlarını destekledi. İsrail ve Yemen'de İran destekli Husiler arasında karşılıklı çatışmaların şiddetlenmesi de bölgede gerilimi tırmandırarak, piyasalarda risk algısını yükseltiyor.

ÇİN’İN ALTIN ALIMI YAVAŞLIYOR

Bütün bu gelişmeler arasında sürpriz bir haber akışı daha gerçekleşti. Mayıs ayında altın alımlarını durduran Çin’in, haziranda da benzer hareket ettiği görüldü. Dünyanın en büyük altın alıcısı olan Çin’de, geçen ay talep, %60 gerileyerek 58,9 tona düştü. Bu rakam Mayıs 2022'den beri en dip seviye olarak da dikkat çekti. Çin ekonomisindeki belirsizliklerin, ülkede altın talebini düşürdüğü belirtiliyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altında 2370 dolar ve gram altında 2535 TL seviyelerinin destek olarak öne çıktığını belirten analistler “Hızlı gelişmelerle hızlı fiyat hareketleri yaşanıyor. Ancak altın fiyatları geçen haftaki zirve seviyeye göre daha sakin bölgeye çekildi. Cuma ABD’den gelecek Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları verisinde zayıflama görülürse, dolarda değer kaybı ve altında yükseliş öne çıkabilir. Ons için 2435-2450 dolar bandı kritik direnç bölgesi” ifadelerini kullanıyor.