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Altın haftaya düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Altın haftaya düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz haftayı 4 bin 278 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başladı. Gram altın 4 bin 256 liradan işlem görürken, çeyrek altın 7 bin 129 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 765 liradan satılıyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,47 değer kazanarak 4 bin 278 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 4 bin 253 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? 

Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 129 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 765 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,8 düşüşle 3 bin 310 dolardan işlem görüyor.

Altın haftaya düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı - 1. Resim

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI PİYASALARI ETKİLİYOR 

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların ekonomi ve ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Analistler, Trump'ın, BRICS'in ABD karşıtı politikalarına uyum gösteren ülkelere yüzde 10 tarife getirileceğine yönelik açıklamalarının ticaret savaşlarına ilişkin endişeleri tetiklediğini belirtti.

Altın haftaya düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı - 2. Resim

ONS ALTINDA 3 BİN 400 DOLAR DİRENÇ SEVİYESİ 

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesinde perakende satışlar ve Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 200 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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