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40 liraya ramak kaldı! Dolarda hızlı yükseliş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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40 liraya ramak kaldı! Dolarda hızlı yükseliş
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz haftayı 39,84'ten kapatan dolar, yeni haftaya hızlı yükselişle başladı. 40 lira sınırına dayanan kur, 39,98'den işlem görüyor. 

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,84'ten tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 39,98'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 47,05'ten ve sterlin/TL ise 54,46'dan satılıyor. Dolar endeksi de yatay seyirle 97,2 seviyesinde bulunuyor.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI FİYATLARI ETKİLİYOR 

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların ekonomi ve ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

40 liraya ramak kaldı! Dolarda hızlı yükseliş - 1. Resim

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI 

Analistler, Trump'ın, BRICS'in ABD karşıtı politikalarına uyum gösteren ülkelere yüzde 10 tarife getirileceğine yönelik açıklamalarının ticaret savaşlarına ilişkin endişeleri tetiklediğini belirterek, bugün veri gündeminde yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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