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Altın hasat başladı! Hedef 240 ton… Kadın üreticiler köşeyi dönecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eşsiz bitki örtüsü, serin havası ve temiz doğasıyla arıcılık açısından elverişli bir ortam sunan Ağrı’da bal üretimi her yıl artış gösteriyor. Artan üretimle birlikte kadınlar da arıcılığa ilgi göstermeye başladı. Hedef 240 ton, bu yönüyle ise ekonomiye ‘tatlı’ katkı sağlanacak.

Türkiye'nin en yüksek zirvesine ev sahipliği yapan kentte bu yıl itibarıyla 296 yerli ve 200 gezginci olmak üzere toplam 496 arıcı, yaklaşık 77 bin arılı kovanla üretim gerçekleştiriyor. Üreticiler arasında yer alan 34 kadın arıcı, bölgedeki bal üretiminin önemli bir parçasını oluşturuyor. 

Altın hasat başladı! Hedef 240 ton… Kadın üreticiler köşeyi dönecek - 1. Resim

240 TON ÜRETİM HEDEFİ

Kent genelinde bu yıl için 240 ton bal üretimi hedeflenirken, kadınların arıcılıktaki artan rolü yerel kalkınma açısından da stratejik önem taşıyor. Ağrı'da üretilen ve 2022 yılında coğrafi işaret tescili alarak markalaşma sürecine giren Geven balı, kadınların emeğiyle daha da değer kazanıyor.

Altın hasat başladı! Hedef 240 ton… Kadın üreticiler köşeyi dönecek - 2. Resim

KADIN ELİYLE BAL HASADI: VALİDEN DESTEK GECİKMEDİ

Taşlıçay ilçesine bağlı İkiyamaç köyünde arıcı Suzan Sürmeli'nin kovanlarında bal hasadı gerçekleştirildi. Hasat programına Ağrı Valisi Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ve Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç da katıldı. Vali Koç, ilin arıcılık potansiyelinin sadece üretimle sınırlı kalmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Ağrı'mız, yüksek rakımı, zengin florası ve tertemiz doğasıyla ülkemizin en kaliteli ballarını üretme potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin sürdürülebilir hale gelmesi için üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Özellikle kadın arıcılarımızın bu alanda gösterdiği başarı, bizleri ayrıca mutlu ediyor. Ağrı'nın kadim topraklarından sofralara ulaşan bu emeğin her aşamasında yer almak, üreticimizin yanında olmak bizler için gurur kaynağıdır. Hedefimiz, bu üretimi katma değere dönüştürmek ve ilimizi arıcılıkta markalaştırmaktır."

Altın hasat başladı! Hedef 240 ton… Kadın üreticiler köşeyi dönecek - 3. Resim

Vali Koç, bal hasadının üreticilere bereket ve bol kazanç getirmesi temennisinde bulunarak, tüm arıcılara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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