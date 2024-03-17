Altın, dolar, borsa... Hangisine yatırım yapmalı? Mert Başaran 'sakın ha' diyerek uyardı

Yatırım uzmanı ünlü ekonomist Mert Başaran, "Dolar mı altın mı borsa mı yoksa konuta mı yatırım yapmalı?" sorusuna cevap verdi. Başaran, 'sakın ha' diyerek tecrübesiz yatırımcıları uyardı.

Döviz ve emtia piyasaları ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yapılması beklenen faiz indirimi doğrultusunda yön bulmaya devam ediyor. 2195 dolara çıkarak tarihi rekorunu kıran ons altın ABD Ticaret Bakanlığı'nın perakende satışlar verisi sonrasında rengini kırmızıya döndürdü. Ons altın 2155 dolara kadar inerken gram altın 2227 TL'ye kadar geri çekildi.

Dolar kuru 32.1271 TL'den fiyatlanırken, Borsa İstanbul'da 9 bin puanın altına indi. "Dolar mı altın mı borsa mı yoksa konut mu?" sorusunun cevabını arayan yatırımcılar için yatırım uzmanı ünlü ekonomist Mert Başaran dikkat çeken açıklamada bulundu.

TGRT Haber'de yayımlanan 'Para Konuşalım' programında bir vatandaşın '2.5 milyon TL param var neye yatırım yapmalıyım?' sorusuna cevap veren Başaran, şöyle konuştu:

DOLAR SEÇİMDEN SONRA ARTACAKTIR

"Dolar için seçimin etkileri negatif. Dolar çok ucuz kaldı. Seçimden sonra yansıma olacaktır. Doların enflasyon oranı kadar artması sağlıklıdır. Ufak ufak artması normal ama birden artışlar piyasayı sarsıcıdır.

BORSA UZUN VADEDE ÇOK KAZANDIRIR AMA...

"Özellikle borsa uzun vadede doğru hisseleri tutarsanız çok kazandırır, size eve çok rahat aldırır. Ancak. daha önce borsa tecrübeniz yoksa borsayı bilmiyorsanız ve ilk defa hayatınızdaki bütün parayla girecekseniz "sakın ha yapmayın" derim.

Çünkü hayat boyu biriktirdiğiniz paranın hepsini yanlış bir hisseye yatırırsanız hayatınızı mahvedersiniz. Tecrübesi olan, bu işi bilen adam zaten bu soruyu sormaz. Genelde ben borsada devam ederim der. Başka yere yatırım yapmak istemez. Yeni başlayan birileri sakın ha sakın bu hatayı yapmasın. Evlilik hayatınız biter. Çünkü o parayı kaybettiğinizde aile huzurunuz bozulur. Eve ihtiyacınız varsa önceliğiniz ev almak olsun.

2.5 milyon çok para. Yeni başlayan kişiler için inanılmaz bir miktar. Hep anlatıyorum öncelikle 5 bin 10 bin TL ile girin. Kendinizi deneyin. Sonra zamanla miktar artar. Önce küçük küçük uçmayı öğrenin sonra konuşuruz.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK

Altın'ın Ons bazında çok hızlı hareket ettiği için düzeltme olduğunu görüyoruz. Altın olsun, borsa olsun, Bitcoin olsun, yükselişler devam edecek."