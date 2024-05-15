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Altın yatırımcılarına müjdeli haber! İslam Memiş net tarihi verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altın yatırımcılarına müjdeli haber! İslam Memiş net tarihi verdi
Altın Fiyatları, Para Piyasaları, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uluslararası piyasalarda yükselen enflasyon altın fiyatlarını da etkiledi. Ons altın 2.353 dolar seviyesinde ilerlerken, gram altın ise 2.442-2.455 TL aralığında işlem gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara alım için fırsat tarihi verdi. Memiş, "Özellikle düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın yatırımı düşünenler Mayıs ayını değerlendirmeli. Belki Haziran ayında da bu baskılanma süreci devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında yatırımcılara müjdeli haber Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Memiş, ons altın ve gram altı fiyatlarına ilişkin dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altın yatırımcılarının alım fırsatına yönelik tarih belirten Memiş, dikkat edilmesi gerekenleri de sıraladı.

Memiş'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"MAYIS AYI DEĞERLENDİRİLMELİ"

Özellikle düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın yatırımı düşünenler Mayıs ayını değerlendirmeli. Belki Haziran ayında da bu baskılanma süreci devam edecek. Ancak Temmuz ayı itibariyle altın fiyatları cephesinde yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini göreceğiz.

"2.280-2.380 DOLAR ARALIĞI TAKİP EDİLMELİ"

Gram altın fiyatı şu an serbest piyasalarda 2.442- 2.455 TL aralığında işlem görüyor. Ons altın şu anda 2.353 dolar seviyesinde. Mayısta tekrar baskılanan bir fiyatlamanın karşımızda olacağını tahmin ediyorum. Ons altın tarafında yatırımcısı 2.280- 2.380 dolar aralığını takip etmeli. Fed belirsizliği var. Enflasyonist bir ortamdan geçiyoruz. Jeopolitik gerilimler ciddi anlamda belirsiz ve kontrol yine merkez bankalarında olduğu için altın fiyatları mayıs ayında baskılanma sürecine devam edecek. Ons altın için 2.280- 2.380 dolar aralığını kısa vadede takip ediyor olacağız.

3000 TL SEVİYESİNE ÇIKACAK

Altın fiyatları için orta ve uzun vadedeki pozitif beklentilerimiz devam ediyor. Özellikle hem ONS tarafında hem dolar tarafında beklediğim yükselişle birlikte gram altın/TL fiyatında bu yıl ilk önce 2700 TL devamında 3000 TL seviyesini hedef alan bir yükseliş trendinde olacağını tahmin ediyorum.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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