Ünlü ekonomist tarih verdi! Altın 3 bin TL olacak

Hafta boyunca yükseliş süren altın fiyatları Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasıyla rekor tazeledi. Kapalıçarşı’da rekor kıran fiyatların ardından talebin karşılanmakta zorlanıldığı ifade edildi. Ünlü ekonomist altın fiyatlarında rekorların süreceğini fiyatların 3000 TL’ye yükselebileceğini söyledi.

Yerel seçimler yaklaşırken 31 Mart sonrası piyasaların durumunun ne olacağı merak ediliyor. Küresel piyasalarda değer kazanan ons altın ve yurt içinde dolar kurundaki rekorun etkisiyle gram altın fiyatları hafta içinde rekor tazeledi. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,81 artışla 2 bin 235 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 7,85 artarak 15 bin 25 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 3 bin 410 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 678 liraya çıktı.

Ekranlarda 2.253 liranın üzerini göstererek tarihi zirvesini gören altının gram fiyatı Kapalıçarşı’da farklı tarifeden satışa sunuldu. Kapalıçarşı’da kimi kuyumcu çeyrek altını 3700 liradan kimisi 4000 bin liradan satıyor. Altın alış fiyatındaki makas ise 400 lirayı bulmuş durumda.

ALTINDA MAKAS NEDEN AÇILDI?

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Akayık konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Öyle ani yükselişler oluyor ki, dakikada bir saniyede bir oluyor. Satıyor, yanındaki dükkandan altını yerine koyacak alamıyor. Çeyrek altın veya sarrafiye ürünlerde de Darphane’mizin üretimi 300 kilo civarında ama talep 1 tona yakın. Bu fiyat farkı da bunlardan oluşuyor” ifadelerini kullandı.

Semtler arası değişen fiyatlara da değinen Akayık, “Mağazalar arasındaki fiyat farkı da mutlaka olacak. Kapalıçarşı’da altını sattığın an yerine koyma hızı daha fazla ama Kadıköy’de ya da bir başka semtte bu zaman alacaktır. Onun için makası farklı tutmak zorundalar” dedi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Gram altın fiyatı tahmini yapan ALB Yatırım Baş Ekonomisti Doç Dr. Filiz Eryılmaz, “3.000 TL’leri çok rahat göreceğiz gram altın tarafında. Ara sıra dalgalanmalar, düşmeler olsa da sene sonunda yüksek bir gram altın göreceğiz” şeklinde yorumda bulundu.

PİYASALARDA SEÇİM ETKİSİ

Uzman isim dolar mı, euro mu, gram altın mı sorusunu da cevapladı: “Piyasada ‘seçim bitecek kur çok artacak’ beklentisi var. Bu çok doğru bir beklenti değil ama vatandaş haklı. Çünkü geçen seneki seçimlerden sonra 1 ayda yüzde 40 artış yaşandı. Fakat o dönemki ekonomik konjonktür, ekonominin amaçları şimdiki ile çok farklı. Bir kere geçtiğimiz seçimden sonra ekonomi politikaları tamamen değişti, yeni bir ekonomi yönetimi geldi. Şimdi öyle bir durum yok. Ekonomi oturdu, amaçlar belli, politikalar belli.

Dolayısıyla şu an şunu çok net söyleyeyim; ekonominin, ekonomi yönetiminin, Merkez Bankası'nın en istemeyeceği birinci sırada madde nedir dediğinizde kurun artması! Bunu hiç istemeyecekler.

Ellerinden geldiği sürece TL'de reel değerlenme yani kur artacak ama enflasyondan daha fazla artmayacak. O nedenle ciddi bir kur artışı beklememek gerekir. Kurdan bir gelir artışı da beklememek gerekir. Altın ve gram altın daha doğru bir tercih olur bu noktada.”