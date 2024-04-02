Altın yükseldi, dolar ve borsa düştü | 02 Nisan piyasa kapanış

Piyasalarda son dakika! 2 Nisan ons altın fiyatı 2276 dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı! Ortadoğu’da artan gerilimle yükselen ons altın, ardından 2255 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Gram altın da 2330 TL’den günü tamamlamaya hazırlanıyor. Bu arada dolar da satışların artmasıyla birlikte 32,10’a kadar geriledi. Borsa ise sanayi hisselerinin öncülüğünde yüzde 1,27 değer kaybederek, 9000 sınırına çekildi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Yerel seçimlerin ardından ikinci işlem günü de geride kalırken, dolar ve borsada gerileme, altında yükseliş eğilimi devam ediyor. Gözler para politikasına çevrilmişken; TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldiği belirtildi. Karahan’ın görüşmede, “enflasyona karşı sıkı parasal politikalara devam edileceği” yönünde kararlı mesajlar verdiği açıklandı. Piyasalarda, bu mesajların yansımaları dikkatle takip ediliyor.

DOLARI ARTIK SATIYORLAR!

Kapalıçarşı başta olmak üzere seçimlerden önce döviz bürolarında gözlemlenen hareketliliğin son bulduğu, vatandaşların ağırlıklı olarak satmak için geldiği ifade ediliyor. Bugünkü işlemlere 32,25 TL seviyelerinden başlayan dolar, serbest piyasada akşam saatlerinde 32,10’a kadar geriledi. Döviz bürolarında da 32,45'e düşen dolar, “seçimlerin ardından yükselecek” beklentilerini de boşa çıkardı.

ALTINDA JEOPOLİTİK FİYATLAMA

Küresel piyasalarda dolar endeksinin güçlenmesinde rağmen ons altın fiyatları, Ortadoğu’da gerilimin tırmanmasıyla yükselişini sürdürdü. Ons altın bugün 2276 dolarla rekor kırdı. Ardından fiyatlar 2255 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Onstan destek bulan gram altın 2350 TL’ye kadar yükseldi. Gram tarafında da 2230 TL üzerinde tutunma gayreti dikkat çekiyor. Bu arada Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı 2455 TL satış fiyatına kadar geriledi. Çeyrek altın da akşam saatlerinde 4 bin 189 TL’den satılıyor.

BORSA YENİDEN 9000 SINIRINDA

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi yüzde 1,27 gerileme ile 9040 seviyesinden günü tamamladı. Gün içerisinde 9266 seviyesine kadar yükselen endeks yine satışlarla karşılaştı, psikolojik desteklere kadar çekildi. Borsada bugün banka ve sigorta hisseleri pozitif ayrışmaya devam etti. Sanayi şirketleri ve yenilenebilir enerji sektör hisselerinde ise değer kayıpları öne çıktı. Özellikle Ereğli Demir Çelik ve Kardemir hisselerinde yaşanan kayıpların yüzde 4-5 civarında gerçekleştiği görüldü.

TL YATIRIM TERCİHLERİ ARTABİLİR

Analistler, “değerli TL” politikasının devam etmesiyle birlikte piyasada yeni dengelerin oluşmaya başladığını belirterek, “Dolarda yükseliş beklentileri boşa çıktı. Başka getiri arayışları artıyor. Bu anlamda özellikle yüksek ve risksiz getiri sunan TL mevduat tarafına geçişleri görebiliriz. Borsa da yüksek faizin baskısı altında. Bankalarda pozitif ayrışma sürse de endeksin 8700 üzerinde bu süreci tamamlaması önem taşıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.