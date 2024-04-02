Kazanan milyarder olacak! Büyük ikramiye 1 milyar dolara ulaştı

ABD'nin "Powerball" ikramiyesi bu yıl devasa bir boyuta ulaştı. Yılbaşından bu yana kazananın olmadığı çekilişte büyük ödül 1 milyar dolara ulaştı.

ABD'nin California eyaletindeki "Powerball" ikramiyesi bu yıl 1 milyar dolara ulaştı. San Mateo County'ye bağlı Belmont'taki 101 otoyolunda ikramiye miktarı reklam tabelasında gösterildi.

ÖDÜL 5. KEZ BU SEVİYEDE

Oyun yetkilileri, ikramiyenin 1 milyar dolara ulaştığını ve ödülünün beşinci kez bu seviyeye ulaştığını söyledi.

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YILBAŞINDAN BU YANA KAZANAN YOK

Yılbaşından bu yana hiç kimse oyunun altı rakamını eşleştirmedi ve 38 seferdir devam eden Powerballs ikramiyesini kazanamadı.

Ülke tarihinin en büyük piyango ikramiyeleri ise Kasım 2022'de 2,04 milyar dolarlık ve Ocak 2016'da 1,586 milyar dolarlık Powerball lotoları olmuştu.